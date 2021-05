Botafogo-PB e Ferroviário-CE estreiam na Série C com várias baixas

Brasileiro

Botafogo-PB x Ferroviário-CE – Belo e Ferrão estreiam na Série C com baixas



Para a partida de estreia, o Botafogo não poderá contar com três atletas, enquanto o Ferroviário tem sete desfalques

Publicado em 28/05/2021

por Agência Futebol Interior

João Pessoa, PB, 28 (AFI) – Em sua oitava temporada consecutiva na Série C do Campeonato Brasileiro, o Botafogo-PB volta à campo pela competição nacional neste sábado (29), a partir das 17h, no Almeidão, quando fará sua estreia no campeonato diante do Ferroviário-CE, pela primeira rodada.

As equipes figuram no Grupo A da Série C, tendo a companhia de Altos-PI, Floresta-CE, Jacuipense-BA, Manaus-AM, Paysandu-PA, Santa Cruz-PE, Tombense-MG e Volta Redonda-RJ. No regulamento, ao final das 18 rodadas da fase de grupos, os quatro melhores avançam à segunda fase.

BELO EXPERIENTE

Felipe, ex-Flamengo, é o goleiro titular do Belo – Foto: Guilherme Drovas / Botafogo-PB

Para encarar o Ferroviário na estreia da Série C, o Botafogo não poderá contar com três jogadores, vetados pelo departamento médico do clube.

Bruno Gonçalves e Lucas Gabriel romperam o ligamento cruzado do joelho esquerdo e estão fora da temporada, assim como Rafael Barros, que estava no futebol boliviano, reforço para a temporada, que acabou rompendo o ligamento do joelho direito nos treinos, no início desta semana.

Em contrapartida, Esquerdinha, que havia se machucado na pré-temporada, retorna à equipe e estará à disposição para a partida. Para a série C, o Belo aposta em uma base experiente, encabeçada pelo meia Marcos Aurélio, muito rodado no futebol brasileiro e deve ir à campo com a mesma base que vem atuando no estadual.

BAIXAS NO FERROVIÁRIO

Para encarar o Belo, Francisco Diá não poderá contar com algumas de suas peças, vetadas pelo Departamento Médico do clube, que está lotado. O meia Juninho, com lesão no adutor, os atacantes Thiaguinho e Luís Henrique, com contusão no tornozelo, Guilherme e Augusto com lesão no joelho, Emerson tratando de contusão na panturrilha e Mauri, com dores no joelho, não estarão à disposição do treinador para este sábado. O zagueiro Donato ficou na capital aprimorando a parte física.

Em compensação, o elenco do Ferroviário não apresentou nenhum atleta ou membro da comissão técnica contaminado por Covid-19. Já na capital da Paraíba, o elenco do time cearense, que chegou até a semifinal do estadual, inicia sua briga pelo acesso à Série B.