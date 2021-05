Botafogo-SP 1 x 0 São José-RS – Pantera começa com pé direito na C

Brasileiro

Botafogo-SP 1 x 0 São José-RS – Pantera começa com pé direito na Série C



O time paulista fez uma partida segura e acabou conquistando os três pontos

Publicado em 30/05/2021

por Agência Futebol Interior

Ribeirão Preto, SP, 30 (AFI) – O Botafogo estreou com vitória na Série C do Campeonato Brasileiro. O time de Ribeirão Preto derrotou o São José por 1 a 0, na noite deste domingo, no estádio Santa Cruz, com direito a gol solitário de Neto Pessoa.

Com o resultado, o Botafogo chegou aos mesmos três pontos de Criciúma e Novorizontino. O Grupo B ainda conta com Mirassol, Oeste, Paraná, Ypiranga, Figueirense, Ituano, além do próprio São José.

MORNO!

Botafogo e São José fizeram um primeiro tempo truncado, com poucas oportunidades de gol. O time da casa até tentou tomar a iniciativa, mas encontrou um adversário bem armado defensivamente e não conseguiu infiltrar. As tentativas fora de fora da área, mas sem ameaçar o goleiro Fábio.

Botafogo derrota o São José

O São José também pouco produziu. Com a ideia de se defender, o São José teve bons momentos esporádicos e só deu trabalho ao goleiro Igor Bohn aos 29 minutos. O arqueiro pegou de manchete um arremate de fora da área da equipe gaúcha.

DEU PANTERA!

O Botafogo voltou melhor para o segundo tempo e saiu para a pressão. Rodrigo tentou, mas Fábio se antecipou para salvar o São José, que respondeu. Crystopher tentou surpreender Igor Bohn de longe, mas não teve sucesso.

A equipe de Ribeirão Preto cresceu ainda mais depois do susto e abriu o placar aos 31 minutos. Neto Pessoa arriscou de fora da área e marcou um golaço. Em vantagem, o time paulista recuou e chamou o São José para o seu campo de defesa. A equipe gaúcha foi com tudo para cima, mas não conseguiu evitar a derrota.

PRÓXIMOS JOGOS

Na próxima rodada, o Botafogo enfrenta o Paraná no sábado, às 19h, no estádio Durival Britto, em Curitiba (PR). No domingo, às 18h, o São José recebe o Criciúma no Francisco Novelletto, em Porto Alegre (RS).