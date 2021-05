Brasileiro

Botafogo-SP x São José-RS – Com experiência, Pantera inicia trajetória na Série C



Porém a missão não será fácil, já que o rival gaúcho chega embalado por cinco jogos sem derrota

Publicado em 29/05/2021

por Agência Futebol Interior

Ribeirão Preto, SP, 29 (AFI) – Rebaixado na temporada passada, o Botafogo-SP retorna ao Campeonato Brasileiro da Série C após dois anos e com Argel Fucks no comando técnico da equipe, seu único e principal foco é o acesso para retornar a segunda divisão nacional. O primeiro desafio será neste domingo (30), quando a Pantera recebe o São José-RS, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, às 20h.

No Paulistão, o Botafogo não foi tão bem e brigou contra o rebaixamento até às últimas rodadas. Ficou na quarta e última posição do Grupo A com 12 pontos. Apesar disso, se classificou para o Troféu do Interior, mas foi eliminado já nas quartas de final, em uma disputa de pênaltis contra a Ponte Preta. Do outro lado, o São José terminou na sexta colocação do Campeonato Gaúcho e vem embalado por cinco jogos sem derrota.

BOTAFOGO-SP

Neste começo de primeira fase, o Botafogo-SP aparece como um dos principais favoritos ao acesso, afinal além de contar com Argel Fucks no comando, que já dirigiu entre diversos clubes de expressão no país, entre eles o Internacional e o Ceará, tem em seu elenco dois experientes atacantes: Walter e Rafael Marques. Outras contratações foram feitas e o comandante falou sobre esse início de competição.

Botafogo-SP e São José-RS duelam na estreia da Série C

“Estou muito feliz com o elenco que foi montado para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. Tivemos critério nas contratações e buscamos jogadores que foram destaques em vários campeonatos estaduais e que acrescentaram uma qualidade técnica maior para a nossa equipe. Temos dois jogadores por posição e cinco centroavantes, o que proporciona uma disputa sadia pela titularidade”, disse Argel Fuchs na entrevista coletiva.

SÃO JOSÉ-RS

Em busca do tão sonhado acesso para Série B, que seria inédito em sua história, o São José está apostando em um elenco bastante jovem, com baixa média de idade. O técnico é Hélio Vieira, que assumiu a equipe em baixa no decorrer do estadual e foi nas mãos dele, que o Zeca cresceu e conseguiu cinco bons resultados nas últimas rodadas.

Para Série C, após perder dez jogadores, o Zeca contratou quatro reforços que já podem aparecer entre os titulares. São eles: o volante Mardley, o meia Leônidas, e os atacantes Everton Bala e Leilson. Já os destaques seguem sendo o goleiro Fábio, que é o responsável pelas cobranças de pênalti e o jovem meia Davis, filho do ex-jogador Tinga.