Botafogo-SP renova com ex-técnico de Guarani e CSA para a Série C



Argel Fuchs assinou novo contrato com o Pantera até maio de 2022

Publicado em 18/05/2021

por Agência Futebol Interior

Ribeirão Preto, SP, 18 (AFI) – Uma das peças fundamentais na campanha de recuperação do Botafogo no Campeonato Paulista da Série A1, o treinador Argel Fuchs renovou contrato com o clube até maio de 2022.

O acordo foi fechado após uma reunião realizada no início da noite desta segunda-feira entre Argel, Adalberto Baptista, presidente do Conselho de Administração da Botafogo Futebol S/A, e Paulo Pelaipe, diretor executivo do clube. O vínculo anterior do comandante botafoguense se encerrava no dia 30 de novembro.

Contratado no dia 1º de abril, Argel dirigiu o Pantera em oito jogos na fase de classificação do Campeonato Paulista. Ele obteve duas vitórias, cinco empates e uma derrota. Assim, conquistou 45,8% dos pontos disputados e garantiu o clube na elite do Paulistão.

Argel seguirá no Botafogo. Foto: José Bazzo/Agência Botafogo

Na sequência, comandou o Tricolor nas quartas de final do Troféu do Interior. Após empate por 0 a 0, o time perdeu nos pênaltis por 14 a 13.

Argel já tinha dirigido o Botafogo em 2011, quando conquistou 50% dos pontos e contribuiu para ajudar o clube na permanência na Série A1.

SÉRIE C!

Agora, o treinador tem como objetivo a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. No próximo dia 30, o Botafogo estreia na competição diante do São José-RS, às 20h, no Estádio Santa Cruz.

“Estou muito contente com a minha renovação de contrato com o Botafogo. É um clube estruturado e que me deu totais condições de trabalho. Vamos agora disputar a Série C com o objetivo de conseguir a classificação para a segunda fase e, posteriormente, brigar pelo acesso”, disse Argel Fuchs.