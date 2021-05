BR FEMININO A2: Fortaleza, Botafogo-PB e Real Ariquemes-RO seguem 100%

Brasileiro Feminino

BRASILEIRO FEMININO A2: Fortaleza, Botafogo-PB e Real Ariquemes-RO seguem 100%



Tirando um empate, todos os visitantes venceram em sete jogos realizados neste sábado

Publicado em 22/05/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 22 (AFI) – Sete partidas deram continuidade na segunda rodada do Campeonato Feminino A2 na tarde deste sábado. Tirando um empate, todos os visitantes venceram. Destaque para Fortaleza, Botafogo-PB e Real Ariquemes-RO, que seguem 100%.

No Grupo A, o Real Ariquemes venceu o Oratório-AP por 3 a 0, enquanto São Raimundo-RR e Iranduba-AM empataram por 2 a 2. No Grupo B, o Fortaleza também chegou a seis pontos na liderança ao vencer o Vitória por 1 a 0. O grupo ainda teve triunfos de Tiradentes-PI e JC-AM.

O Botafogo foi outro que venceu a segunda e chegou a seis pontos. Venceu o Náutico por 3 a 0 no Grupo C. Por fim, no Grupo E, Juventude Conquista-BA venceu a Serc-MS por 5 a 2 e somou seus três primeiros pontos.

Foto: Felipe Cruz / Fortaleza EC

PAULISTAS EM CAMPO

Os dois paulistas só entrarão em campo no domingo, às 15h. O Red Bull Bragantino busca a segunda vitória no Grupo D diante do Sport, enquanto a Ponte Preta, que empatou na estreia, visita a Chapecoense no Grupo F.

REGULAMENTO

Os times foram divididos em seis grupos com seis equipes cada, que se enfrentam dentro da chave em turno único. Ao fim, os dois melhores de cada grupo e os quatro melhores terceiros colocados gerais avançam às quartas de final.