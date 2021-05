BR FEMININO A2: Ponte sai na frente, mas leva empate da Chapecoense

Brasileiro Feminino

BRASILEIRO FEMININO A2: Ponte Preta sai na frente, mas leva empate da Chapecoense



É o segundo empate em dois jogos da Macaca. Destaque para as meninas do RB Bragantino que golearam o Sport por 4 a 0 e seguem 100 %

Publicado em 23/05/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 23 (AFI) – Seis partidas deram continuidade na segunda rodada do Campeonato Feminino A2 nesta tarde de domingo. Destaque para as meninas do Red Bull Bragantino que golearam o Sport por 4 a 0.

No Grupo D, o Fluminense derrotou o Criciúma por 1 a 0 e segue 100%, já o Vila Nova-ES derrotou o Atlético-GO por 2 a 0. Pelo Grupo E, as meninas do Galo seguem 100% após derrotar o Cresspom-DF por 1 a 0. Já no Grupo F, o América-MG bateu o Brasil de Farroupilha-RS por 2 a 0.

Meninas da Ponte saem na frente, mas levam empate – Foto: Reprodução / Instagram

INTERIOR EM CAMPO



Dois clubes do interior de São Paulo entraram em campo só entrarão em campo. O Red Bull Bragantino conseguiu a segunda vitória no Grupo D diante do Sport, por 4 a 0 enquanto a Ponte Preta, que empatou na estreia, empatou novamente contra a Chapecoense pelo Grupo F. A Macaca chegou a sair na frente,mas não segurou o resultado.

REGULAMENTO

Os times foram divididos em seis grupos com seis equipes cada, que se enfrentam dentro da chave em turno único. Ao fim, os dois melhores de cada grupo e os quatro melhores terceiros colocados gerais avançam às quartas de final.