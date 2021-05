BR SUB-17: Fla, São Paulo, Cruzeiro, Palmeiras, Vasco e Santos vencem

Brasileiro

BRASILEIRO SUB-17: Flamengo, São Paulo, Cruzeiro, Palmeiras, Vasco e Santos vencem



Confira os resultados dos oito jogos que abriram a segunda rodada da competição neste sábado (15)

Publicado em 15/05/2021

por Confederação Brasileira de Futebol (CBF)

Campinas, SP, 15 (AFI) – A segunda rodada do Campeonato Brasileiro Sub-17 começou com tudo neste sábado (15). Nas oito partidas disputadas nesta tarde, 25 gols foram marcados, com destaque para os triunfos de: Flamengo, São Paulo, Cruzeiro, Palmeiras, Vasco e Santos. Confira todos os resultados:

GRUPO A:

Flamengo 2 x 1 Ceará

No Estádio da Gávea, Flamengo e Ceará fizeram um primeiro tempo sem muitas emoções e só balançaram as redes na volta do intervalo. O Vozão saiu na frente aos 17 minutos, quando Caio Rafael aproveitou saída errada do goleiro adversário e mandou para o fundo das redes. Já nos instantes finais, o Rubro-Negro marcou duas vezes e garantiu a vitória. Aos 34, Matheus Gonçalves lançou pela esquerda, e Matheus França mandou de cabeça para empatar. Depois, já aos 44, Matheus Gonçalves arriscou de fora da área e acertou um belo chute para decretar a virada: 2 a 1.

Foto: Gilvan de Souza / Flamengo

Com o resultado, o Fla agora tem seis pontos e lidera o Grupo A, enquanto o Vozão, com três, aparece na quinta posição.

São Paulo 5 x 2 América-MG

O primeiro tempo de jogo no Marcelo Portugal, em Cotia (SP), foi super movimentado para São Paulo e América. Logo aos quatro minutos, Adyson cobrou falta com categoria e acertou o ângulo para colocar o Coelho na frente. Aos 14, após jogada em velocidade pela esquerda, Deivid cruzou para Caio, que recebeu no meio e finalizou de canhota para deixar tudo igual: 1 a 1. Depois, aos 28, Caio entrou na área e tocou para trás, onde Rodriguinho mandou uma bomba para virar o jogo para o Tricolor. A partida seguiu lá e cá e, na marca dos 35, a equipe mineira voltou a deixar tudo igual: após bola lançada na área e falha na zaga paulista, Guilherme apareceu livre para estufar as redes. Nem deu tempo para os mineiros comemorarem e, no minuto seguinte, Luizinho avançou pela direita e cruzou na área. A zaga americana fez o corte, mas Deivid pegou o rebote e anotou o terceiro da equipe tricolor: 3 a 2.

No segundo tempo, o São Paulo ainda balançou as redes mais duas vezes. Aos quatro minutos, Kauê Canela recebeu cruzamento pela direita e ampliou. E, aos 23, Caio fez a finta na marcação pela esquerda e finalizou para fechar a goleada em Cotia: 5 a 2.

Com a primeira vitória na competição, o Tricolor Paulista agora soma quatro pontos e ocupa o segundo lugar do Grupo A. O Coelho, com apenas um, aparece em nono.

Grêmio 1 x 2 Cruzeiro

No CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul (RS), o Grêmio saiu na frente aos 20 minutos do primeiro tempo, quando Nathan arrastou a marcação até o fundo pela esquerda e cruzou na área. Messias dominou no peito e bateu rasteiro para fazer 1 a 0. Nove minutos depois, Vitor Roque recebeu pela esquerda, entrou na área e finalizou firme para deixar tudo igual. Na volta do intervalo, a Raposa ficou mais ofensiva e buscou a vitória de virada. Logo aos quatro minutos, a bola foi lançada na área, a defesa gremista afastou mal, e Vitor Roque não desperdiçou a chance: 2 a 1.

O Cruzeiro conquistou o primeiro triunfo na competição e, com quatro pontos e menor saldo de gols, aparece em terceiro lugar do Grupo A. O Tricolor Gaúcho, com três, ocupa a sexta posição.

Botafogo 0 x 5 Palmeiras

O Palmeiras começou a construir a vitória diante do Botafogo, no CEFAT, em Niterói, logo aos cinco minutos do primeiro tempo. Wendel avançou em velocidade pela esquerda e tocou para Kauan Silva, no meio, abrir o placar para o Verdão. Depois, aos 19, após lateral cobrado pela direita, Thalys tentou a jogada e a bola ficou viva para Allan, que mandou de bicicleta e fez o segundo do time visitante. Na marca dos 29, Kauan Silva arriscou de muito longe e encobriu o goleiro Isaque: 3 a 0.

Na volta do intervalo, aos 12 minutos, Kaua subiu bem após escanteio cobrado pela esquerda e cabeceou para o fundo das redes para fazer o quarto. Já na marca dos 37, David recebeu cruzamento da direita e também mandou de cabeça para liquidar a fatura: 5 a 0.

Com os primeiros três pontos conquistados na competição e maior saldo de gols, o Palmeiras ocupa o quarto lugar do Grupo A. O Alvinegro, com um, está na lanterna.

Atlético-GO 1 x 1 Bahia



No Antônio Accioly, em Goiânia, o Atlético-GO saiu na frente diante do Bahia, com gol aos 27 minutos do primeiro tempo. Samuel Nunes levou para a linha de fundo pela direita e cruzou na medida para Daniel cabecear com estilo e fazer 1 a 0. O Esquadrão de Aço buscou o empate e deixou tudo igual já nos acréscimos finais da partida. Na marca dos 50, Gustavo Kawã recebeu pela esquerda de finalizou para o fundo das redes: 1 a 1.

Ainda sem vencer no Brasileirão Sub-17, as duas equipes somam um ponto cada na tabela de classificação. O Dragão aparece na sétima posição do Grupo A, seguido pelo Bahia.

GRUPO B:

Internacional 0 x 0 Fluminense

O único empate sem gols nesta tarde de sábado ficou entre Internacional e Fluminense, que se enfrentaram no Francisco Novelletto, em Porto Alegre.

Em um jogo equilibrado, as equipes criaram boas chances de gol, mas sem conseguir balançar as redes. Pelo lado do Flu, uma das oportunidades foi após cobrança de escanteio pela direita, que o zagueiro Kayki cabeceou no travessão.

Entre as chegadas do Colorado, Leonardo recebeu pela direita e finalizou com muito perigo, mas foi parado em boa defesa do goleiro Álvaro.

Com o ponto somado, o Fluminense lidera momentaneamente o Grupo B, com quatro pontos. O Inter, com um, aparece na oitava posição.

Chapecoense 0 x 3 Vasco

No CT Água Amarela, em Chapecó (SP), o Vasco começou pressionando a Chapecoense e abriu o placar logo aos quatro minutos, em cobrança de pênalti de Erick Marcus. Depois, aos oito, Paixão recebeu cruzamento preciso pela esquerda e empurrou de carrinho para ampliar. Na volta do intervalo, aos 23, Paixão recebeu cruzamento pela direita e finalizou para o fundo das redes para fechar a vitória carioca por 3 a 0.

Com o primeiro triunfo na competição, o Vasco ocupa o terceiro lugar do Grupo B, com três pontos. A Chape, ainda sem pontuar, aparece na lanterna.

Santos 2 x 0 Sport



O jogo começou movimentado na Vila Belmiro. O Sport quase abriu o placar aos dois minutos, após cobrança de escanteio, mas o Santos respondeu em seguida e largou na frente. Na marca dos três, após cruzamento pela direita, Matheus Lima recebeu no meio e fez 1 a 0 para o Peixe. As duas equipes seguiram criando boas chances, mas as redes só voltaram a balançar na volta do intervalo. Aos dez do segundo tempo, Hyan tocou de cabeça após escanteio fechado da direita e garantiu o triunfo dos donos da casa por 2 a 0.

Com três pontos e maior saldo, o Leão é o sexto colocado do Grupo B, com três pontos. Com a mesma pontuação, o Peixe aparece logo em seguida, na sétima posição.

Atlético-MG 0 x 0 Corinthians

O equilíbrio marcou o primeiro tempo de partida em Belo Horizonte. O Atlético-MG começou levando perigo aos seis minutos, quando Isaac se livrou da marcação pela esquerda e cruzou para a área, onde Yan se esticou para completar, mas viu a zaga adversária fazer o corte. Depois, aos 13, Alisson fez boa jogada individual e deixou para Isaac, que finalizou muito forte e mandou por cima do gol. O Corinthians chegou com perigo na marca dos 17, na bomba de Breno Bidon, que obrigou boa defesa de Robert. O Galo respondeu no minuto seguinte, quando Yan recebeu de Isaac e finalizou de primeira, mas por cima do gol.

Com o jogo bem disputado e as duas equipes se postando bem na marcação, a bola parada se tornou uma boa oportunidade para inaugurar o placar. Aos 24 minutos, Yan cobrou falta direto para o gol, mas viu Kauê fazer a defesa e evitar o gol do Atlético. Depois, aos 37, foi a vez de o goleiro atleticano também trabalhar bem em cobrança de falta. Leo Mana mandou com categoria, e Robert fez grande defesa para manter o placar zerado.

O ritmo diminuiu um pouco no segundo tempo, mas as equipes seguiram em busca do gol. Do lado do Corinthians, Thomas Agustin, Nunes e Wesley criaram as principais chances de bola na rede. Já o Galo, que pressionou mais nos minutos iniciais, levou perigo com Yan e Isaac. Apesar das insistidas, o marcador seguiu inalterado até o apito final.

Com o resultado, os dois times somam quatro pontos no Grupo B da competição, com o Timão ocupando o segundo lugar, seguido pelo Galo, em terceiro.