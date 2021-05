Bragantino x Santos: data, hora e canal para assistir esse jogo do Paulistão | Como e onde assistir AO VIVO e ON LINE na TV | Futebol AO VIVO

Red Bull Bragantino x Santos entram em campo neste sábado (1), às 20h00, pela décima rodada do Campeonato Paulista; jogo vale muito para ambas equipes. O SporTV e o Premiere transmitem ao vivo a partida.

O Massa Bruta, que vem de uma derrota por 3 a 0 para o Emelec-EQU na Sul-Americana, tenta garantir neste sábado a classificação às quartas de final do Paulistão. O time está na liderança do Grupo C, com 21 pontos. Com um empate diante do Santos, o Bragantino já não pode mais perder a vaga para o Alviverde.

Red Bull Bragantino pode se classificar hoje às quartas de final. (Foto: Getty Images)



O Peixe, por sua vez, vive um momento de crise na temporada. Sob risco de eliminação na fase de grupos tanto no Paulistão quanto na Libertadores, o Peixe segue à procura de um técnico após a saída de Ariel Holan. No estadual, o time está na terceira colocação do grupo D, com nove pontos, atrás de Mirassol (17) e Guarani (11).

Santos perdeu para o Boca e se complicou na Libertadores. (Foto: Getty Images)



Red Bull Bragantino x Santos: como e onde assistir AO VIVO na TV