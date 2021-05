Entre esta terça-feira (1) e a próxima quinta (3), o Brasil vai receber 2,4 milhões de doses da vacina contra Covid-19 produzida pela Pfizer. São três dias de entrega, sendo 936 mil doses nos dias 1 e 2 de junho e 527 mil doses no dia 3.

Essas doses fazem parte das 100 milhões compradas pelo Brasil, quem chegar ao país até o final do terceiro trimestre de 2021. Com esse lote, ao todo o Brasil terá recebido 5,8 milhões de doses do imunizante americano.