BrasilCenter tem empregos: São 18 vagas pelo país

A BrasilCenter tem empregos e está contratando profissionais que sejam proativos e responsáveis. São diversas oportunidades em 18 cargos disponíveis pela empresa. Para se candidatar, os interessados devem seguir as orientações disponíveis aqui, no Notícias Concursos!

BrasilCenter tem empregos pelo país

A BrasilCenter está divulgando várias oportunidades para quem estiver em busca de carteira assinada e emprego com estabilidade. A empresa, além de remuneração compatível com o mercado de trabalho, pode gerar vale refeição, vale transporte, plano médico e odontológico da empresa Amil, seguro de vida, folga no dia do aniversário e muito mais.

Analista de Treinamento;

Vendedor Externo PAP – São José do Rio Preto;

Analista de Produto Pleno;

Representante de Atendimento;

Promotor (a) de Vendas Varejo;

Vendedor Externo (Porta a Porta);

Representante de Televendas;

Auxiliar Administrativo;

Técnico de Segurança do Trabalho;

Supervisor de Vendas Externas;

Assistente Administrativo – PCD;

Assistente Administrativo;

Supervisor de Vendas Externas (PAP) – Mossoró;

Vendedor Externo PAP – Mossoró.

Como se inscrever

Os candidatos interessados em uma das vagas de emprego da BrasilCenter podem garantir a participação no Processo Seletivo por meio da página de inscrição, escolhendo uma das vagas abertas e cadastrando currículo atualizado. A BrasilCenter tem empregos para diversas regiões do país e está em busca de profissionais que possam se comprometer com bons resultados sempre!

Acompanhe as vagas de emprego anunciadas aqui, no Notícias Concursos, diariamente!