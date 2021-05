Brasileira Julia Gama fica em segundo lugar no Miss Universo e manda recado para campeã

A brasileira Julia Gama, candidata do Brasil ao Miss Universo 2021, conquistou o segundo lugar do tradicional concurso em final realizada neste domingo (16), em um hotel na Flórida (EUA). Gama foi superada pela mexicana Andrea Meza.

Alguns seguidores não concordaram com o resultado e reclamaram do título da concorrente mexicana, mas Julia fez questão de pedir apoio para a colega.

“Sei que nem todos estão satisfeitos com o resultado, mas eu tô muito feliz e ele já significa muito para mim. Quero desejar só o melhor para Andrea porque, certamente, é o que faz parte da história dela. Que ela viva um reinado maravilhoso, seja uma Miss Universo memorável e seja muito feliz com esse título (…) Só pra completar, quero pedir muito respeito com ela, que a gente apoie como vocês sempre fizeram comigo. É isso que ela precisa receber agora para fazer o melhor com esse título, espero que ela use ele para ajudar pessoas e dar voz às causas”, completou.