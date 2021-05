Brasileiro

BRASILEIRÃO: Começa com duelo de novatos e confronto de tricolores no Maracanã



Cuiabá e Juventude à tarde e de noite Fluminense contra o São Paulo. O Bahia recebe o Santos em Salvador.

Publicado em 29/05/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 29 (AFI) – Uma semana pós o término dos principais estaduais começa, neste sábado, o Campeonato Brasileiro. Três jogos serão realizados neste sábado, e sete no domingo. O primeiro jogo vai ter dois novatos na Arena Pantanal: o Cuiabá contra o Juventude. Dois paulistas vão estar em campo: Santos e São Paulo.

Em tempos de pandemia, com a maratona de jogos, é bom Lembrar que o Flamengo foi o último campeão em 2020, em competição que acabou somente em fevereiro de 2021. O time carioca é um dos favoritos ao lado do Palmeiras, São Paulo, Atlético-MG e Grêmio.

______________________________________________________________________________________________________

COBERTURA COMPLETA

O Portal FUTEBOL INTERIOR acompanha todas as competições organizadas pela

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL online pelo PLACAR AO VIVO e também depois com comentários e destaques da rodada. Baixe também o Aplicativo – App Placar FI – tanto pelo Google Play como APP Store.

CONFIRA TODOS OS DETALHES DO BRASILEIRÃO

______________________________________________________________________________________________________

Flamengo promete brigar pelo bi do Brasileirão

OS NOVATOS

Desde que subiu para a elite, a direção do Cuiabá se reforçou bastante, contratando jogadores bem conhecidos como o goleiro Walter, do Corinthians, e o meia-atacante Clayson, ex-

Corinthians e com passagem pelo Bahia. No comando tem Alberto Valentim.

O Juventude não fez a lição de casa. Mesmo com o acesso, não investiu e entra na competição como um dos cotados para ser rebaixado. Ou, no máximo, deve lutar para ficar na elite nacional.

INSTÁVEIS EM SALVADOR

Em Salvador, Bahia e Santos correm atrás de regularidade na temporada. O Tricolor acaba de ser eliminado da Copa Sul-Americana, enquanto o Santos saiu da Copa Libertadores. Como terceiro colocado de seu grupo vai entrar nas oitavas da Sul-Americana.

O Bahia tem um elenco equilibrado e tenta se manter na elite sob o comando do jovem e promissor técnico Dado Cavalcanti. O Santos tem no comando o polêmico Fernando Diniz, de temperamento explosivo na beira do gramado.

CARTOLA INDICA CHEGADA DE REFORÇOS NO SÃO PAULO

TRICOLORES NO MARACANÃ

No Rio de Janeiro acontece um bom duelo entre dois tricolores. De um lado, o Fluminense, vice-campeão carioca e que faz boa campanha na Libertadores. De outro, o São Paulo, em alta sob o comando de Hernán Crespo e que acaba de ser campeão paulista, título que não conquistava desde 2005.

Este tem tudo para ser um grande jogo, porque os dois times costumam jogar para frente, sempre em busca do gol.

Palmeiras e São Paulo são favoritos ao título

OS PAULISTAS

Os demais jogos serão disputados no domingo, começando logo às 11 horas com o duelo entre Atlético-MG e Fortaleza. À tarde, no Maracanã, grande duelo entre Flamengo e Palmeiras.

O Corinthians vai jogar em casa contra o Atlético-GO, enquanto o Red Bull Bragantino vai até Santa Catarina para enfrentar a Chapecoense, vice-campeã do estado e que voltou à elite na temporada passada. Está em crise e sem técnico, após a dispensa de Mozart.

MAIS JOGOS

Na Arena da Baixada, o Athletico, como favorito, vai receber o América-MG, vice-campeão mineiro. No Beira-Rio, o Internacional é favorito diante do Sport Recife, ainda abalado com a perda do título pernambucano.

Na Arena Castelão, o Ceará tenta se recuperar das eliminação na Copa Sul-Americana e da perda do título estadual para o rival Fortaleza, em menos de uma semana. O seu adversário será o Grêmio, que continua apresentando jovens talentos agora sob o comando de Thiago Nunes.