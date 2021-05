Brasileiro

BRASILEIRÃO: Fla bate Palmeiras, Corinthians perde e RB goleia a Chape



O Placar Futebol Interior acompanha ao vivo todos os jogos da competição

Publicado em 30/05/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 30 (AFI) – A primeira rodada pegou fogo no Campeonato Brasileiro neste domingo. Palmeiras e Corinthians não tiveram tanta sorte e perderam, respectivamente, para Flamengo e Atlético-GO. Quem brilhou foi o Red Bull Bragantino, que fez sonoros 3 a 0 na Chapecoense.

Mas aconteceram algumas surpresas, como a derrota do Atlético-MG para o Fortaleza, por 2 a 1, e o empate do Internacional por 2 a 2 com o Sport.

VITÓRIA DO VOZÃO!

Com emoção nos minutos finais, o Ceará estreou com vitória no Brasileirão2021! Na tarde deste domingo, em duelo disputado na Arena Castelão, o Vozão abriu 2 a 0 diante do Grêmio, viu o Tricolor chegar ao empate, mas nos acréscimos do segundo tempo conquistou o triunfo por 3 a 2 e os primeiros três pontos na competição.

Red Bull Bragantino goleou na rodada. Foto: inho Zanotto/Agif

DEU MENGÃO!

O atual bicampeão brasileiro venceu na primeira. No estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, o Flamengo superou o Palmeiras por 1 a 0, com gol do atacante Pedro, em bela jogada de Bruno Henrique, aumentando a pressão em cima da equipe alviverde, que vive pior momento desde a chegada de Abel Ferreira.

GOLEADA DA LINGUIÇA!

O Massa Bruta começou bem no Brasileirão! Na Arena Condá, em Chapecó (SC), o Red Bull Bragantino superou a Chapecoense por 3 a 0. Ytalo, Lucas Evangelista e Helinho marcaram os gols da equipe visitante no duelo válido pela primeira rodada do campeonato.

TIMÃO PERDEU!

O Atlético-GO estreou com o pé direito! Na Neo Química Arena, o Dragão encarou o Corinthians, na noite deste domingo, e, com uma vitória por 1 a 0, garantiu os primeiros três pontos na Série A. O Timão ainda desperdiçou um pênalti com Matheus Vital.

VEJA OS GOLS DE GALO 1 X 2 FORTALEZA

GALO CAI EM MINAS

Pela manhã, no Mineirão, o Atlético-MG perdeu para o Fortaleza, por 2 a1, levando a virada. Saiu na frente com um pênalti batido por Hulk, mas no segundo tempo levou dois gols de Yago Pikachu.

FURACÃO!

O Athletico-PR largou com vitória! Na noite deste domingo, jogando na Arena da Baixada, o Furacão venceu o América-MG por 1 a 0 e conquistou os primeiros três pontos na competição, com gol marcado sem querer por Carlos Eduardo.

EMPATE!

No Beira-Rio, Internacional e Sport ficaram no empate por 2 a 2. Destaque para o segundo gol do Leão, marcado pelo atacante André, aquele mesmo, ex-Santos. O Colorado chegou a marcar o terceiro no fim, mas o lance acabou sendo anulado pela arbitragem.