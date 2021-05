Brasileiro Feminino

BRASILEIRO FEMININO A2: Aliança vence Mixto fora de casa



Jaielly marcou o tento da vitória das goianas no MT

Publicado em 26/05/2021

por Agência Futebol Interior

Várzea Grande, MT, 26 (AFI) – Fechando a segunda rodada do Campeonato Brasileiro Feminino – Série A2, o Aliança-GO venceu o Mixto-MT fora de casa. Com isso, as Goianas permaneceram na quinta posição do Grupo E da competição. Hoje, elas estão empatadas com outros três times – CRESSPOM-DF, Juventude-BA e o próprio Mixto-MT.

EQUILÍBRIO



Em Várzea Grande, Mixto-MT e Aliança-GO fizeram um duelo equilibrado durante os 90 minutos. Tomando mais as iniciativas, as mato-grossenses partiram para cima durante a primeira etapa, mas o placar terminou zerado.

Aliança-GO vence o Mixto-MT fora de casa pelo Brasileiro Feminino A2 (Foto: Divulgação / Aliança)

Na volta dos vestiários, porém, o placar mudou. Aos 11 minutos, em uma boa investida visitante, Jaielly aproveitou boa oportunidade em falha da zaga rival e marcou. Minutos depois, as goianas chegaram a marcar o segundo gol, mas o tento foi anulado. Ainda assim, a vitória foi selada.



REGULAMENTO

Os times foram divididos em seis grupos com seis equipes cada, que se enfrentam dentro da chave em turno único. Ao fim, os dois melhores de cada grupo e os quatro melhores terceiros colocados gerais avançam às quartas de final.