Brasileiro Feminino

BRASILEIRO FEMININO A2: América-RN goleia Santos Dumont-SE em sua 1ª vitória



Destaque para Carol, que marcou três gols; Paulinha completou o placar

Publicado em 21/05/2021

por Agência Futebol Interior

Natal, RN, 21 (AFI) – Uma partida abriu a segunda rodada do Campeonato Brasileiro Feminino A2 na tarde desta sexta-feira. O América-RN recebeu o Santos Dumont-SE, no Barrettão, em Ceará-Mirim (RN) e goleou por 4 a 0.

Destaque para Carol, que marcou três gols; Paulinha completou o placar. Com o resultado, o América chegou a três pontos em quarto lugar do Grupo C, enquanto o adversário segue em sexto e último lugar.

Fotos: Patrícia Oliveira/América FC

PAULISTAS EM CAMPO

Os dois paulistas só entrarão em campo no domingo, às 15h.

O Red Bull Bragantino busca a segunda vitória no Grupo D diante do Sport, enquanto a Ponte Preta, que empatou na estreia, visita a Chapecoense no Grupo F.

REGULAMENTO

Os times foram divididos em seis grupos com seis equipes cada, que se enfrentam dentro da chave em turno único. Ao fim, os dois melhores de cada grupo e os quatro melhores terceiros colocados gerais avançam às quartas de final.