BRASILEIRO FEMININO A2: Flu e Bragantino massacram em dia de goleadas

Brasileiro Feminino

BRASILEIRO FEMININO A2: Flu e RB Bragantino massacram em dia de goleadas



O Placar Futebol Interior acompanha ao vivo todos os jogos da competição

Publicado em 16/05/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 16 (AFI) – A primeira rodada do Campeonato Brasileiro Feminino da Série A2 foi de goleadas. O Iranduba fez 7 a 1 no Oratório-AP, enquanto que o Fortaleza venceu o Tirandentes-PI por 6 a 0. Já o Red Bull Bragantino fez 7 a no Criciúma e o Fluminense 8 a 3 no Vila Nova-ES. Por fim, o Cresspom-DF goleou o Serc-MS por 7 a 2.

_____________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

O Grupo A teve apenas um jogo e uma chuva de gols. O Iranbuba meteu 7 a 1 no Oratório e divide a liderança com Esmac-PA e Real Ariquemes-RO.

No Grupo B, o Fortaleza largou bem ao fazer 6 a no Tiradentes, mas o grande jogo foi no Barradão, no empate por 4 a 4 entre Vitória e Paraíso. O Cemafa-MA também venceu, mas sofreu, pois ‘só’ fez 4 a 2 no JC-AM.

No Grupo C, o Ceará alcançou os mesmos três pontos do Botafogo-PB ao fazer 5 a 0 no América-RN. Já u UDA-AL surpreendeu ao bater o Náutico por 3 a 0.

Fluminense goleia na rodada

TEM MAIS…

O Grupo D foi a chave dos gols. O Red Bull Bragantino massacrou o Criciúma por 7 a 0, mas quem fez mais foi o Fluminense. O Tricolor meteu 8 a 3 no Vila Nova-ES. O Sport pegou mais leve, porém, derrotou o Atlético-GO por 3 a 0.

O Cresspom-DF fez 7 a 2 no Serc no Grupo E e lidera ao lado de Atlético-MG e Mixto-MT, que fez 2 a 1, de virada, para cima do Juventude da Conquista-BA.

O Grupo F foi mais equilibrado. O Vasco da Gama lidera ao vencer o América por 3 a 1, ao lado do Athletico, que bateu a Chapecoense por 2 a 1. Ponte Preta e Brasil de Farroupilha empataram por 1 a 1.