BRASILEIRO FEMININO A2: UDA-AL goleia Santos Dumont-SE pela 3ª rodada

BRASILEIRO FEMININO A2: UDA-AL goleia Santos Dumont-SE na abertura da 3ª rodada



O UDA chegou a seis pontos em terceiro lugar do Grupo C, enquanto o Santos Dumont está na lanterna

Publicado em 28/05/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 28 (AFI) – Um jogo abriu a terceira rodada do Campeonato Brasileiro Feminino A2 na tarde desta sexta-feira. Jogando fora de casa, o UDA-AL goleou o Santos Dumont-SE por 4 a 0, no Estádio Adolfo Rollemberg, em Aracaju (SE).

O UDA chegou a seis pontos em terceiro lugar do Grupo C, enquanto o Santos Dumont continua sem pontuar em sexto e último lugar.

Foto: Paulo Lira/União Desportiva

PAULISTAS EM CAMPO

As equipes do interior entram em campo no domingo, às 15h. Pelo Grupo F, a Ponte Preta recebe o América-MG, no estádio Moisés Lucarelli, em busca de sua primeira vitória. Até aqui, apenas dois empates.

No Grupo D, o RB Bragantino visita o Fluminense, no estádio das Laranjeiras. Ambas as equipes estão com 100% de aproveitamento e prometem fazer um grande duelo valendo a liderança isolada.

REGULAMENTO

Os times foram divididos em seis grupos com seis equipes cada, que se enfrentam dentro da chave em turno único. Ao fim, os dois melhores de cada grupo e os quatro melhores terceiros colocados gerais avançam às quartas de final.