BRASILEIRO FEMININO: Corinthians e Palmeiras lutam pela liderança

Brasileiro Feminino

BRASILIERO FEMININO: São Paulo abre rodada no Sábado; Líder Corinthians joga domingo



Além do Tricolor, Internacional e Cruzeiro se enfrentam sábado. Seis jogos fecham a rodada no domingo

Publicado em 28/05/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 28 (AFI) – Dois jogos abrem a 11° rodada do Brasileirão Feminino, neste sábado. São Paulo e Minas Brasília se enfrentam às 15h, em Cotia. Enquanto que mais tarde, às 20h, Internacional e Cruzeiro fazem um clássico nacional no SESC Campestre, em Porto Alegre. Outros seis jogos fecham a rodada no domingo.

Em ambos os duelos as equipes vivem momentos distintos. O São Paulo é quarto colocado com 19 pontos ganhos, já o Minas Brasília está apenas em 14° lugar com sete pontos conquistados. No duelo da noite, as Coloradas ocupam a 5 posição e somam 18 pontos, enquanto que o Cruzeiro é somente 11°, com nove pontos.

LÍDER EM CAMPO

O Corinthians recebe o Bahia, às 15h, no Parque São Jorge, em busca de mais uma vitória para se manter na liderança isolada. O Timão tem 25 pontos e soma oito vitórias em dez jogos.

VICE-LÍDER DE OLHO

Se as meninas do Corinthians estão com um grande desempenho até aqui, as rivais palmeirenses não ficam atrás. O Verdão soma 24 pontos e tem sete vitórias. O Palmeiras recebe o Flamengo, no estádio do Canindé, às 20h30, torcendo para um tropeço das rivais para assumir a ponta.

OS PAULISTAS

Para fechar os paulistas, as Sereias da Vila entram em campo às 15h, contra o Real Brasília, em Osasco. O Santos é o terceiro colocado com 21 pontos, enquanto que o time brasiliense ocupa apenas a nona posição.

De olho no G4, a Ferroviária recebe o Botafogo, em Limeira, também às 15h. O Ferrinha é sexto colocado com 17 pontos e está invicto há três partidas. As cariocas ocupam a 12° posição com oito pontos e vem de uma vitória na última rodada.