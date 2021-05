Brasileiro Feminino

BRASILEIRO FEMININO: Corinthians e Palmeiras vencem e seguem líderes



Corinthians e Palmeiras venceram Real Brasília-DF e Bahia-BA, respectivamente

Publicado em 23/05/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 23 (AFI) – Dois jogos concluíram a nona rodada do Campeonato Brasileiro Feminino A1 neste domingo (23). Corinthians e Palmeiras venceram Real Brasília-DF e Bahia-BA, respectivamente, e seguem disputando ponto a ponto a liderança.

No Parque São Jorge, em São Paulo, o Corinthians saiu atrás do placar, mas venceu por 5 a 2, com gols de Victória Albuquerque, Gabi Nunes, Andressinha, Tamires e Ingryd. Com isso, o time paulista chegou a 22 pontos na liderança. O Real Brasília segue com 12 pontos, mas segue no G8, em oitavo.

PALMEIRAS NO ALLIANZ

No Allianz Parque, também em São Paulo, o Palmeiras venceu com gol de Bia Zaneratto e chegou a 21 pontos, logo atrás do Corinthians. O Bahia, que ainda não venceu, está com quatro pontos, dentro do Z4, em 15º e penúltimo lugar.

A competição é formada por 16 times, em grupo único, que se enfrentam em apenas um turno. As oito melhores equipes avançam às quartas de final, enquanto as quatro últimas são rebaixadas.

Foto: Rodrigo Gazzanel / Corinthians

FEMININO A2

A segunda divisão nacional também teve sequência e dois paulistas entraram em campo. O Red Bull Bragantino goleou o Sport-PE por 4 a 0 com gols de Ariel e Rosani, duas vezes cada. Chegou a seis pontos e lidera o Grupo D. Já a Ponte Preta até saiu na frente diante da Chapecoense, com Tayane, mas Duda empatou no finalzinho. O time campineiro agora tem dois pontos em quarto lugar do Grupo F.

Os times foram divididos em seis grupos com seis equipes cada, que se enfrentam dentro da chave em turno único. Ao fim, os dois melhores de cada grupo e os quatro melhores terceiros colocados gerais avançam às quartas de final.