BRASILEIRO FEMININO: Corinthians vence o Grêmio e retoma liderança



Com a vitória, o time paulistano chegou a 19 pontos e ultrapassou o Palmeiras, agora vice-líder com 18

Publicado em 17/05/2021

por Agência Futebol Interior

São Paulo, SP, 17 (AFI) – Uma partida finalizou a oitava rodada do Campeonato Brasileiro Feminino A1 na noite desta segunda-feira. O Corinthians conseguiu uma importante vitória ao fazer 3 a 0 no Grêmio, no Parque São Jorge, em São Paulo, retomando assim a liderança.

Com a vitória, o Corinthians chegou a 19 pontos e ultrapassou o Palmeiras, agora vice-líder com 18. Apesar da derrota, o Grêmio continua no G8, em sexto lugar, com 13 pontos. Os gols foram marcados no segundo tempo com Isa, contra, ao tentar afastar o cruzamento aos três minutos.

Pouco depois, Giovanna Crivelari usou a cabeça para ampliar após cobrança de falta. E aos 25, Crivelari completou cruzamento de chapa para fazer um belo gol. O Grêmio assustou ao reagir no fim e marcar dois gols com Rafa Levis e Janaína, mas não foi o suficiente para evitar a derrota.

Na parte da tarde, outros dois jogos movimentaram a rodada. Internacional-RS x Avaí Kindermann-SC e Real Brasília-DF x Flamengo-RJ ficaram no empate por 1 a 1. A competição é formada por 16 times, em grupo único, que se enfrentam em apenas um turno. As oito melhores equipes avançam às quartas de final, enquanto as quatro últimas são rebaixadas.