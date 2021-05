BRASILEIRO FEMININO: Palmeiras assume liderança e Ferroviária vence

Brasileiro Feminino

BRASILEIRO FEMININO: Palmeiras assume liderança, Ferroviária vence e São Paulo empata



O Palmeiras chegou a 24 pontos e assume a liderança, colocando pressão no Corinthians, que tem 22 e ainda joga

Publicado em 26/05/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 26 (AFI) – Cinco jogos deram início na 10ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino A1 nesta quarta-feira (26) com quatro times paulistas em campo. O Palmeiras derrotou o São José e assumiu provisoriamente a liderança, a Ferroviária também venceu e o São Paulo ficou no empate.

Em confronto paulista no Estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, o Palmeiras goleou o São José por 4 a 1 com gols de Thaís, Julia Bianchi, Bia Zaneratto e Duda, enquanto Letícia Fagundes descontou. O Palmeiras chegou a 24 pontos e assume a liderança, colocando pressão no Corinthians, que tem 22 e ainda joga na rodada. O São José segue com oito pontos, em 13º lugar, abrindo o Z4.

A Ferroviária visitou o Napoli-SC no Estádio Carlos Alberto Costa Neves, em Caçador (SC), e venceu por 3 a 1, de virada. Depois de sofrer gol com Julia, o time paulista fez com Ana Alice, Rafa Mineira e Aline Milene. Com isso, chegou a 17 pontos, em sexto lugar, dentro do G8.

Foto: Renato Antunes / Agência Maxx Sports

Já o São Paulo ficou no empate por 2 a 2 com o Cruzeiro-MG, no Sesc Alterosas, em Belo Horizonte (MG). Duda e Jaqueline marcaram para as paulistanas, enquanto Mariana Santos fez os dois das mineiras. O São Paulo agora tem 19 pontos em terceiro lugar e o Cruzeiro nove pontos em 11º.

O dia também contou com vitórias do Internacional-RS sobre o Botafogo-RJ por 2 a 0 e do Avaí Kindermann-SC sobre o Minas Brasília-DF por 3 a 2. A competição é formada por 16 times, em grupo único, que se enfrentam em apenas um turno. As oito melhores equipes avançam às quartas de final, enquanto as quatro últimas são rebaixadas.