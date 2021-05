BRASILEIRO FEMININO: Paulistas não saem do zero pela oitava rodada

Brasileiro Feminino

BRASILEIRO FEMININO: Paulistas protagonizam empate triplo pela oitava rodada



Santos x Palmeiras e Ferroviária x São Paulo, acabaram empatados em 0 a 0, enquanto o São José empatou em 1 a 1 com o Bahia

Publicado em 16/05/2021

por Samuel Garcia

São Paulo, SP, 16 (AFI) – Os times paulistas não se deram bem na sequência da oitava rodada do Campeonato Brasileiro Feminino A1, neste domingo (16). Os dois confrontos envolvendo clubes do estado de São Paulo, entre Santos x Palmeiras e Ferroviária x São Paulo, acabaram empatados em 0 a 0, enquanto o São José empatou em 1 a 1 com o Bahia.

Bahia 1 x 1 São José

Abrindo os jogos do dia, às 15h, o São José foi até Salvador para encarar o Bahia, no Pituaçu, e arrancou um empate em 1 a 1 com as baianas. Silvana, contra, aos 28 do primeiro tempo, abriu o placar para o Bahia.

Pouco tempo depois, Verônica, aos 40, também da primeira etapa, igualou o placar para as paulistas, que com o empate chegaram a oito pontos, caindo para a 12ª colocação da tabela, apenas um ponto acima do Avaí Kindermann, primeiro time no Z4.

As equipes voltam à campo pela nona rodada no próximo final de semana. Enquanto o São José irá encarar o Santos, no sábado (22), a partir das 15h, na Vila Belmiro, o Bahia encara o Palmeiras, no domingo, também às 15h, na Academia de Futebol 2.

Santos 0 x 0 Palmeiras

Foto: Leonardo Sguacabia / Gazeta Press

O jogo na Vila Belmiro colocou frente à frente dois rivais, que brigam na parte de cima da tabela de classificação.

O equilíbrio tático e dos elencos dos dois clubes refletiu em campo, quando Santos e Palmeiras fizeram um jogo muito pegado e disputado na Vila Belmiro, porém sem gols.

Com o resultado, o time da capital segue na liderança do Brasileirão, com 18 pontos, enquanto o time do litoral paulista é o quarto, com 15 pontos ganhos.

As equipes voltam à campo pela nona rodada no próximo final de semana. Enquanto o Santos irá receber o São José, no sábado (22), a partir das 15h, na Vila Belmiro, o Palmeiras encara o Bahia, no domingo, também às 15h, na Academia de Futebol 2.

Ferroviária 0 x 0 São Paulo

Atual campeão da Copa Libertadores Feminina, a Ferroviária teve um adversário duríssimo na noite deste domingo, na Arena Fonte Luminos, quando às 20h recebeu o São Paulo, no jogo que fechou as partidas do domingo. Em uma disputa muito acirrada e equilibrada entre as paulistas, o jogo não saiu do zero a zero.

Ludmila chegou a balançar as redes para a Ferroviária aos 24 do segundo tempo, mas a arbitragem assinalou impedimento. Com o resultado, a Ferroviária chegou a 11 pontos ganhos, subindo para a sétima colocação da tabela de classificação, enquanto o São Paulo seguiu em terceiro, com 15 pontos.

As equipes voltam à campo pela nona rodada no próximo sábado (22), porém em horários diferentes. Enquanto o São Paulo irá receber o lanterna Nápoli-SC, às 15h, em Cotia, a Ferroviária recebe o Cruzeiro, às 20h, na Fonte Luminosa.

OUTRA PARTIDA

Aberta no sábado, com a vitória do Botafogo por 2 a 0 sobre o Minas Brasília, a rodada ainda contou com mais uma partida disputada neste domingo. Às 17h, o Cruzeiro recebeu o Nápoli no Sesc Alterosas e superou as adversárias pelo placar de 3 a 0, com gols de Duda (2) e Mayara, chegando a oito pontos e saindo da zona de rebaixamento.