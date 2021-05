BRASILEIRO FEMININO: São Paulo faz 7 a 1 e Santos vence São José

Brasileiro Feminino

BRASILEIRO FEMININO: São Paulo faz 7 a 1 e cola nos líderes; Santos vence o São José



Os dois chegaram a 18 pontos e se aproximaram em Corinthians e Palmeiras, que ainda jogam

Publicado em 22/05/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 22 (AFI) – Cinco jogos abriram a nona rodada do Campeonato Brasileiro Feminino A1 na tarde deste sábado (22), sendo dois com times paulistas. O São Paulo recebeu o Napoli-SC e conquistou grande vitória ao fazer 7 a 1. Já o Santos fez um confronto estadual com o São José e venceu por 2 a 0.

No CT Marcelo Portugal, em Cotia, o São Paulo goleou com gols de Duda (3), Iza (2), Micaelly e Giovaninha; Aninha descontou. Com o resultado, o time paulistano chegou a 18 pontos, em terceiro lugar. Já as catarinenses seguem com três, em 16º e último lugar.

Foto: Pedro Ernesto Guerra Azevedo / Santos FC

O Santos também jogou em casa, na Vila Belmiro, e venceu com gols de Amanda Gutierres e Ketlen.

Com 18 pontos, as paulistas estão em quarto lugar, enquanto o São José segue com oito pontos, em 13º lugar, abrindo a zona de rebaixamento.

Nos outros jogos, o Avaí Kindermann-SC venceu o Botafogo-RJ e se aproximou do G8, grupo que conta com Internacional-RS e Grêmio-RS após empatarem com Minas Brasília-DF e Flamengo-RJ, respectivamente.

A competição é formada por 16 times, em grupo único, que se enfrentam em apenas um turno. As oito melhores equipes avançam às quartas de final, enquanto as quatro últimas são rebaixadas.