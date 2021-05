Brasileiro

BRASILEIRO SUB-17: América-MG supera o Ceará e vence a primeira



Publicado em 23/05/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 23 – O América-MG conquistou neste domingo (23) a primeira vitória no Campeonato Brasileiro Sub-17. No duelo que encerrou a terceira rodada, o Coelho recebeu o Ceará no Sesc Alterosas, balançou as redes com Guilherme e venceu por 1 a 0, subindo na classificação. Agora, o Coelho aparece na sexta colocação do Grupo A, com quatro pontos. O Vozão está em oitavo, com três.

O JOGO



Primeiro tempo muito estudado e sem chances claras. A estratégia usada pelo Vozão foi a velocidade, buscando realizar toques rápidos; enquanto que o Coelho tentou controlar a posse de bola. Entretanto, ninguém conseguiu concluir o objetivo do gol.

Só que as coisas mudaram na etapa final. Aos 14 minutos, Guilherme foi avançando pela esquerda, ajeitou o corpo e bateu forte, de longe, acertando o cantinho do goleiro para colocar o Coelho em vantagem.

Mais tarde, na marca dos 26, Adyson pegou rebote após cobrança de escanteio e quase fez o segundo do Coelho. Mas o goleiro do Vozão trabalhou bem e defendeu.

Conseguindo controlar bem a partida, a equipe mineira segurou a pressão final do Ceará e comemorou em casa a primeira vitória no Campeonato Brasileiro Sub-17.