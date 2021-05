Brasileiro

BRASILEIRO SUB-17: Athletico-PR vence o Fortaleza e lidera o Grupo B



Fora de casa, Furacão vence o time cearense por 2 a 0 e mantém 100% de aproveitamento na competição

Publicado em 18/05/2021

por Confederação Brasileira de Futebol (CBF)

Campinas, SP, 18 – Mais três pontos! Encerrando a segunda rodada do Campeonato Brasileiro Sub-17, o Athletico-PR venceu o Fortaleza por 2 a 0 nesta terça-feira (18), no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú (CE), e segue com 100% de aproveitamento na competição de base.

Com os dois gols marcados por Emersonn nesta tarde, o Furacão lidera o Grupo B, com seis pontos. O Leão, que ainda não pontuou, aparece na nona posição da chave.

PRIMEIRO TEMPO

Em busca do primeiro triunfo na competição, o Fortaleza começou a partida se lançando ao ataque e criando a melhor chance com Dagoberto, aos 25 minutos, que arriscou de longe, mas para fora.

Foto: José Tramontin/athletico.com.br

O Athletico-PR respondeu aos 31, quando Islan cruzou pela esquerda, Marcos Vinicius se apresentou na frente e passou para Dourado, que parou em rápida defesa do goleiro Pablo.

O Furacão seguiu ofensivo e abriu o placar na marca dos 34. Após cobrança de falta pelo lado direito, Emersonn subiu bem para desviar de cabeça para o fundo das redes: 1 a 0. O Leão quase empatou nos minutos finais em boa cobrança de falta de Yuri, defendida por Mycael.

SEGUNDO TEMPO

No segundo tempo, o Furacão administrou a vantagem construída na etapa inicial e ainda ampliou o placar aos 19 minutos.

Após roubada de bola na intermediária, Islan avançou pela esquerda e passou para Athyrson dar assistência para Emersonn, que só completou para o gol: 2 a 0. Controlando as ações, a equipe paranaense quase marcou o terceiro em tentativa de voleio de Athyrson, já aos 35, mas o placar não foi mais alterado até o apito final.