BRASILEIRO SUB-17: Bahia supera o Cruzeiro por 1 a 0 e vence primeira

BRASILEIRO SUB-17: Bahia supera o Cruzeiro por 1 a 0 e vence a primeira



Em Belo Horizonte, o Tricolor Baiano conquistou o triunfo com gol de Abraao e subiu na tabela de classificação do Grupo A

Publicado em 21/05/2021

por Confederação Brasileira de Futebol (CBF)

Belo Horizonte, MG, 21 (AFI) – O Bahia venceu a primeira partida no Campeonato Brasileiro Sub-17 2021. Pela terceira rodada da competição, na noite desta sexta-feira (21), no estádio Sesc Alterosas, em Belo Horizonte, o Esquadrão de Aço bateu o Cruzeiro por 1 a 0, com gol de Abraao.

Com o triunfo, o Tricolor chegou aos quatro pontos e está momentaneamente na quinta colocação do Grupo A. Já a Raposa, permanece na quarta colocação do grupo, também com quatro pontos.

O JOGO

No estádio das Alterosas, o Tricolor Baiano começou o primeiro tempo buscando o triunfo. Em seu primeiro ataque, aos três minutos, o Bahia abriu o placar com Abraao. O atacante recebeu passe na entrada da área, avançou e marcou para o Esquadrão. Aos oito minutos, a Raposa quase empatou em chute forte de Pedro Henrique.

O Cruzeiro buscava o empate investindo em jogadas aéreas. Aos 29, Icaro recebeu lançamento na área e cabeceou forte para defesa de Gabriel. Seis minutos depois, em cobrança de escanteio, Pedrão cabeceou por cima do gol. Já aos 40, Jhosefer fez bela jogada individual e serviu Icaro pela direita. O camisa 7 chutou para fora. O Esquadrão respondeu aos 42 e quase ampliou. Leonardo Casaes carregou a bola pelo meio e chutou com efeito assustando o goleiro cruzeirense.

Os donos da casa voltaram para o segundo tempo em busca de um empate. O Cruzeiro rondou a área do Bahia nos dez minutos iniciais, mas sem efetividade nas finalizações. Aos 12, Icaro subiu sozinho na área e cabeceou forte. O goleiro Gabriel evitou a igualdade. Já aos 25, o camisa 10 da Raposa, João, fez bela jogada individual pelo meio e exigiu outra defesa do goleiro tricolor. O Bahia quase marcou o segundo aos 35, quando Jonathan recebeu passe dentro da área e chutou para fora. Nos minutos finais, os visitantes seguraram a pressão do Cabuloso e garantiram o primeiro triunfo no campeonato.

PRÓXIMOS JOGOS

As duas equipes voltam a campo no sábado (29). O Bahia enfrentará outro time mineiro, o América-MG, mas desta vez como mandante. Já o Cruzeiro, encara o Botafogo, em Belo Horizonte.