BRASILEIRO SUB-17: Na raça! Bahia vira no fim e bate o América-MG



Gustavo Kawã, Jhonatan e Kauã Davi marcaram os gols do triunfo tricolor, enquanto Lucas Henrique e Júnior fizeram para o Coelho

Publicado em 30/05/2021

por Confederação Brasileira de Futebol (CBF)

Salvador, BA, 30 (AFI) – Com dois gols nos minutos finais da partida, o Bahia conquistou mais um triunfo no Brasileiro Sub-17. Jogando em Pituaçu, o Tricolor venceu o América-MG por 3 a 2, na noite deste domingo (30), em duelo que encerrou a quarta rodada do Grupo A. Com o resultado, a equipe baiana chegou aos sete pontos e aparece na quinta posição. Enquanto o Coelho ocupa o sétimo lugar, com quatro pontos.

O jogo

Foto: Divulgação / Bahia

Em Pituaçu, foram os visitantes que abriram a contagem. Aos 27 minutos de jogo, Igor fez boa jogada pelo meio e tocou para Lucas Henrique, que de fora da área acertou o cantinho da meta adversária: 1 a 0.

Correndo atrás do prejuízo, o Tricolor pressionou no ataque e, aos 34, Abraão fez a roubada de bola já no setor ofensivo e Gustavo Kawã aproveitou para empatar a partida.

Mas, na marca dos 40 minutos, o Coelho voltou a ter a vantagem, depois que Júnior recebeu lançamento na área, o camisa 11 dominou, bateu, o goleiro fez a defesa parcial, mas a bola voltou para o jogador do América e terminou dentro do gol baiano: 2 a 1.

Depois das conversas nos vestiários, o time da casa retornou para o segundo tempo disposto a conquistar o triunfo. O plano tricolor não parecia que ia funcionar até que, aos 41 minutos, Daniel cruzou na medida para Jhonatan deixar tudo igual mais uma vez. E, já nos acréscimos, o zagueiro Kauã Davi apareceu dentro da área e aproveitou o rebote do goleiro para sacramentar a vitória do Bahia: 3 a 2.