BRASILEIRO SUB-17: Palmeiras vence a 2ª; Fla bate Grêmio e segue 100%

Brasileiro

BRASILEIRO SUB-17: Palmeiras vence a segunda; Fla bate Grêmio e segue 100%



A competição tem cobertura completa do Placar Futebol Interior, o mais completo do Brasil

Publicado em 20/05/2021

por Agência Futebol Interior

São Paulo, SP, 20 (AFI) – O Palmeiras venceu mais uma no Campeonato Brasileiro Sub-17. Na Noite desta quarta-feira, em jogo disputado no Allianz Parque, o Verdão bateu o Atlético-GO por 3 a 1, pela terceira rodada do Grupo A. Com o resultado, a equipe paulista chegou aos seis pontos e pulou momentaneamente para a vice-liderança. Enquanto o Dragão tem um ponto e ainda não venceu na competição.

APÓS TÍTULO, NEYMAR FAZ HOMENAGEM A MC KEVIN

JOGO BOM!

Mandante da partida, o Palmeiras teve as melhores oportunidades do primeiro tempo. Wendell e Allan chegaram com perigo, mas erraram o alvo. Até que aos 21, Thalys apareceu para o Verdão. O camisa 8 aproveitou cruzamento certeiro de Kauan e cabeceou firme para abrir a contagem no Allianz Parque. Dois minutos depois de balançar as redes, a equipe paulista por pouco não ampliou a vantagem em novo arremate de Wendell.

Do outro lado, o Atlético passou a jogar com um a menos, na marca dos 30 minutos, após Zé Henrique receber o cartão vermelho. Também em vantagem numérica, o Palmeiras seguiu rondando o ataque. Kauan, aos 36, parou em grande defesa do goleiro Márcio. E Luiz Freitas, aos 39, mandou para fora. Já nos acréscimos, foi a vez do Dragão assustar em cobrança de falta de Isaac, que viu o goleiro Zé Henrique salvar o Verdão.

Na volta do intervalo, o jogo ganhou em equilíbrio. Antes mesmo do primeiro minuto, o time da casa teve boa chance novamente com Kauan. Enquanto o Atlético, chegou na área depois que Samuel fez a roubada de bola e bateu cruzado, o goleiro alviverde fez a defesa parcial, mas no rebote Daniel não perdoou e empatou o jogo para os visitantes, aos seis minutos. No embalo do gol, o Dragão quase chegou à virada em mais um chute de Samuel, que dessa vez carimbou o travessão.

Palmeiras bate o Atlético-GO. Foto: Fabio Menotti/Palmeiras

Querendo retomar o controle do placar, o Palmeiras voltou a ter maior domínio das ações. Luiz Freitas e Evandro assustaram. E, aos 28, Jean Carlos de falta marcou o segundo do Alviverde. Dez minutos depois, o camisa 18 palmeirense aproveitou uma sobra dentro da área para marcar o segundo dele e sacramentar a vitória do Verdão: 3 a 1.

DEU MENGÃO!

O Rubro-Negro carioca segue com 100% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro Sub-17. Na noite desta quarta-feira, no Estádio Luso Brasileiro, o Flamengo bateu o Grêmio por 4 a 3, alcançou a terceira vitória consecutiva e manteve-se na liderança do Grupo A, agora com nove pontos. Já o Tricolor Gaúcho, que soma uma vitória e duas derrotas, aparece em sexto na chave, com três somados.

ELETRIZANTE!

Aplicando marcação alta, o Tricolor começou melhor no jogo e conseguiu ficar em vantagem no placar. Entretanto, a equipe gaúcha sofreu verdadeiro e viu o Rubro-Negro fazer três gols e virar o duelo ainda na etapa inicial.

Aos 12, Hiago recebeu lindo passe na entrada da área, avançou e bateu com categoria, entre as pernas do goleiro Diogo, para colocar o Grêmio em vantagem. Só que, dez minutos depois, veio a virada relâmpago do Flamengo. Primeiro aos 35, quando Peterson cobrou falta do bico da área, a bola viajou em curva e morreu no fundo das redes gremista.

No lance seguinte, aos 36, após linda jogada individual de Matheus França na linha de fundo, Victor Hugo apareceu na pequena área e teve só o trabalho de escorar o cruzamento para o fundo das redes.

O terceiro gol flamenguista contou com uma ajudinha do Grêmio: aos 42, Peterson puxou para a canhota, foi ao fundo e cruzou fraquinho. Mas o goleiro Luizão tentou defender e acabou se atrapalhando, vendo a bola parar nas redes: 3 a 1.

Na volta do intervalo, aos 11, depois de bate-rebate, a bola foi alçada na área rubro-negra, Kelvin subiu na pequena área e cabeceou no cantinho do goleiro Diogo para fazer o segundo do Grêmio.

E o empate gremista também foi relâmpago. Após outro cruzamento na área do Flamengo, na marca dos 12, Pablo subiu e testou firme para empatar: 3 a 3.

O duelo ficou mais truncado e com mais marcação depois do empate. Ambas as equipes até buscavam o gol, mas sem levar muito perigo aos arqueiros.

Até que, na marca dos 35 minutos, Matheus Gonçalves protagonizou bela jogada pela direita, invadiu a área, passou pelos marcadores e chutou por baixo das pernas do goleiro Luizão. No fim, a equipe carioca segurou a vantagem e comemorou o terceiro triunfo seguido no torneio.