Brasiliense viaja para enfrentar o Grêmio; Gama busca novo treinador

Brasileiro

Brasiliense viaja para Rondônia; Gama busca novo treinador para Série D



Jacaréi irá enfrentar o Ariquemes na próxima quarta-feira. Gama estreia na competição nacional dia cinco, contra o Jaraguá-GO

Publicado em 23/05/2021

por Sérgio Porto

Brasília, DF, 23 (AFI) – Os dois representantes do Distrito Federal na Série D do Brasileiro estão em situações opostas, próximo do início da competição nacional. O Brasiliense já se prepara para estrear na quarta-feira pela pré-Série D e o Gama busca um novo treinador para comandar sua equipe.

JACARÉ



Os comandados do técnico Vilson Tadei comemoram ainda o título de campeão do Distrito Federal e a conquista da Copa Verde 2021. Também estão envolvidos nas disputas da terceira fase da Copa do Brasil, onde enfrentarão o Grêmio-RS.

GAÚCHO – Geromel ergue taça do Grêmio

PREPARAÇÃO

Seguindo por etapas, o Brasiliense já viaja nesta segunda-feira para Rondônia, pois na quarta-feira a partir das 16 horas, vai enfrentar o Real Ariquemes-RO pelo jogo de ida da fase de classificação da quarta divisão nacional.

O time trouxe dois reforços oriundos do futebol do Distrito Federal. São eles: o meia Hiwry e o lateral esquerdo Weverton Goduxo. No sábado, em Goiânia, os comandados de Vilson Tadei perderam para o Goiás, por 2 a 0, em partida amistosa. Os dois ausentes da partida foram o volante Lídio e o atacante Zé Love.

Brasiliense terá a difícil missão de encarar o Grêmio – Foto: Brasiliense FC

GAMA



Depois de ser eliminado das finais do Candangão, o Gama está agora se preparando para sua estreia na série D, dia 5 de junho frente ao Jaraguá-GO, em partida válida pelo grupo A5.

QUEM ASSUME?

Conforme notícia antecipada pelo jornalista Rener Lopes, da Esportes Brasília, o Gama não conta mais com o técnico Victor Santana. O treinador veio para substituir Vilson Tadei que foi comandar o Brasiliense.

A diretoria do alviverde candango ainda não confirmou seu novo treinador. Ainda, uma parceria está para ser divulgada como apoio para as disputas da quarta divisão nacional.

PRÓXIMOS JOGOS



Os próximos compromissos dos clubes do Distrito Federal são: Real Ariquemes-RO x Brasiliense, quarta 26/5 pela pré-série D, enquanto o Jaraguá-GO x Gama, dia 5 de junho, pelo Grupo A5.