Bráulio Bessa está internado com covid-19

O poeta Bráulio Bessa está internado em um hospital de Fortaleza (CE) com covid-19. O artista testou positivo para a doença no dia 17 de maio e, no dia 25 de maio, foi levado à uma unidade de saúde e, por causa da baixa saturação, deu entrada na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) por precaução.

De acordo com o comunicado oficial do poeta cearense, já na terça-feira (26), ele apresentou sinais de melhora e foi transferido para um leito, onde é assistido pela equipe médica. O quatro de Bráulio é estável.

Logo que tivermos novas informações, avisaremos a todos vocês por aqui. Agradecemos as mensagens e o carinho de sempre. Equipe Bráulio Bessa. — Bráulio Bessa (@brauliobessa) May 27, 2021

Bráulio Bessa é conhecido por suas rimas e poemas sobre a cultura Nordestina e az parte do programa Encontro com Fátima Bernardes, da TV Globo.