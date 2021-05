Braz acena com suposto reforço para vaga de Gerson: “Vai se mudar para mansão na Barra no dia 8”, indica setorista do Mengão

Um dos jogadores brasileiros que mais é especulado para retornar ao país em toda janela de transferências internacionais é Renato Augusto. O meia hoje defende o Beijing Guoan, da China, e está frequentemente na boca de muito clube grande por aqui. Neste domingo (02), uma postagem do vice-presidente do Flamengo Marcos Braz deixou os rubro-negros ansiosos exatamente sobre o meio-campista.

Em sua conta oficial no Twitter, Braz postou um vídeo aleatório de um panda comendo uma cenoura. Na legenda do conteúdo, o dirigente do Flamengo escreveu apenas cinco pontos finais, o que deixou a mensagem ainda mais sugestiva. Isto se dá pelo fato de o panda ser originário da Ásia – mais especificamente com aparições na China, país onde Renato atua desde 2016.

Renato Augusto tem contrato na China até dezembro de 2021 (Foto: Simon Holmes/Getty Images)



Na rede, os cinco pontinhos se relacionam ao número 5, exatamente o usado por Renato no Beijing. Renato tem contrato no clube até dezembro, o que permite assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe a partir de junho. Há pouco, o colega Gustavo Henrique, que cobre o ambiente do Flamengo, informou que “não está descartada” a possibilidade do meia retornar ao Ninho do Urubu.

“O atleta não pode voltar à China por causa da pandemia, tem três meses de salários atrasados por lá. O PSV tem interesse no jogador, o técnico Roger Schmidt trabalhou com ele na China e pediu a contratação”, informa o setorista do Mengão em sua conta no Twitter.

“Renato também tem interesse de um clube da Arábia. No Flamengo, Braz e Spindel não abriram negociação, mas soube que, por intermediários, monitoram a situação do atleta. Renato se muda para uma mansão na Barra no próximo dia 8. É aguardar para ver”, completa Gustavo Henrique.

Oficialmente o Flamengo não comenta especulações e/ou tratativas sobre o mercado. Nas redes sociais, os flamenguistas indicam que o meia de 33 anos poderia ser uma ótima solução para a vaga de Gerson, já que hoje o técnico Rogério Ceni não tem um reserva à altura do “Coringa”.