Breno Simões destaca habilidade da namorada, Paula Amorim, do ‘No Limite’: ‘Manda muito bem na cozinha’ | No Limite

A cozinha é um dos desafios do No Limite. Muitas vezes, os integrantes das tribos precisam criar pratos com poucas opções de ingredientes e utensílios no acampamento. Mas a tarefa não parece ser um problema para Paula Amorim, da tribo Carcará. No segundo episódio do reality, ela cozinhou um macarrão com legumes para os participantes.