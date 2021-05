Brigas, reconciliação e mais: veja o resumo de ‘Ti Ti Ti’ entre 31 de maio e 5 de junho

Luisa tenta convencer Camila a se reconciliar com Edgar. Gustavo explica a Edgar que Bruna nunca aceitará seu romance com Marcela. Gino avisa a Rebeca que Luisa foi visitar Camila e ela se irrita. Luisa discute com Camila e revela que tinha um caso com Edgar. Camila expulsa Luisa da casa de Luti. Edgar confessa a Bruna que não amava Camila e que pensou em desistir do casamento. Valquíria fica intrigada ao lembrar que Luti é assistente de Victor Valentim. Luti e Camila adormecem na sala. Valquíria vai à casa do namorado e questiona a relação de Luti com Victor Valentim. Camila fica constrangida com o ciúme de Valquíria e decide ir embora. Stéfany percebe o clima entre Chico e Nicole. Camila devolve seu vestido de noiva para Marta. Camila conta para Rebeca que Luisa tinha um caso com Edgar. Edgar afirma para Gustavo que ama Marcela. Jacques fica eufórico ao perceber que não saiu nada sobre o vestido de noiva de Victor Valentim na internet. Lipe avisa ao pai que Pedro quer falar com ele, mas Jacques ignora. Jacques procura Suzana e pergunta qual é sua verdadeira ligação com Victor Valentim. Rebeca procura Luisa na agência.

Terça-feira (01)

Edgar discute com Luisa. Armandinho e Desirée fazem as pazes e ele lhe entrega o colar para selar o compromisso. Bruna despreza Edgar e Gustavo pede paciência ao filho. Edgar avisa a Gustavo que irá encerrar sua sociedade com Luisa para se dedicar à fotografia. Stéfany comenta que não consegue comer e Gino fica preocupado. Giancarlo convida Amanda para jantar. Gigi chega ao ateliê de Victor Valentim com o marido e Ariclenes se assusta. Penha sugere que Camila volte a estudar. Marcela incentiva Julinho a procura Eduardo. Desirée convida Thaísa para ser sua madrinha de casamento. Stéfany se sente mal e Marta estranha. Luti briga com Valquíria e encontra Camila na faculdade. Breno vê Gino em sua nova função na fábrica e o provoca. Camila conversa com Luti e se empolga com a ideia de fazer faculdade. Julinho encontra Eduardo no hospital e diz que precisa falar com ele. Edgar comunica aos funcionários que vai deixar a agência, mas Luisa afirma que ela é quem vai sair. Desirée e Armandinho chegam à casa de Nicole e Stéfany anuncia que está grávida.