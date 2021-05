Após madrugada em que Fiuk, Gilberto, Juliette e Camilla de Lucas relembraram momentos marcantes que viveram no BBB21, os quatro semifinalistas dormem no Quarto Cordel. Mais cedo, durante contato com Tiago Leifert, o cantor e ator foi anunciado como primeiro finalista da edição e os demais confinados defenderam sua presença na Final.