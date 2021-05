Brusque fecha a contratação de Diego Mathias por cinco temporadas

Brasileiro

Brusque contrata destaque de clube rival por cinco temporadas



Brusque, SC, 17 (AFI) – Já focado na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, o Brusque anunciou mais um reforço ao elenco na manhã desta segunda-feira (17). Trata-se do meia Diego Mathias, de 21 anos, que foi destaque do Joinville no Campeonato Catarinense 2021.

O jogador, que disputou 12 partidas pelo JEC no estadual e anotou um gol, conta com passagens pelas categorias de base de Ituano, Artsul e o próprio Joinville, onde estreou como profissional em 2019 e chega ao Brusque com um contrato de cinco anos.

André Rezini, Diretor de futebol do clube catarinense, destacou as características do jogadoe em sua apresentação oficial, além de explicar detalhes da negociação com o Joinville e o contrato do atleta com o Quadricolor.

“O atleta é um meia-atacante que joga tanto por dentro quanto pelas beiradas, chamou atenção no estadual, é um atleta jovem, boa estatura, muito qualidade técnica, rápido, ótimo no um para um, chega com cinco anos de contrato com direitos federativos no Brusque. O clube adquiriu 20% dos direitos econômicos do Joinville e temos prioridade para comprar mais 10% até dezembro de 2021. É um jogador de velocidade, intensidade, finaliza bem, um jogador completo, que o Brusque viu muito futuro”, afirmou.

O Brusque volta à campo nesta quarta-feira (19), quando irá encarar, a partir das 20h30, o Avaí, no jogo de volta da semifinal do Campeonato Catarinense.