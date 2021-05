Brusque perde vice-artilheiro da equipe em 21 para disputa da Série B

Brasileiro

Brusque perde vice-artilheiro da equipe em 2021 para a disputa da Série B



Isso porque, o Londrina não aceitou renovar o empréstimo do atacante Júnior Pirambu

Publicado em 27/05/2021

por Agência Futebol Interior

Brusque, SC, 27 (AFI) – O Brusque teve uma péssima notícia faltando dois dias para o início da disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. Isso porque, na tarde desta quinta-feira (27), chegou ao fim as negociações pela renovação do empréstimo do atacante Júnior Pirambu que irá se despedir da equipe agora no dia 30 de maio.

Isso porque, ele tem contrato vigente com o Londrina, que não aceitou estender o vínculo de contrato de empréstimo. A exigência para o atacante seguir no Estádio Augusto Bauer, foi que o Quadricolor comprasse o atleta em definitivo ou uma compensação financeira para prorrogar o empréstimo.

DE SERGIPE

Revelado nas categorias de base do Sergipe, ele rodou por diveros times no nordeste do país antes de desembarcar no sul para atuar pelo Metropolitano-SC, onde vestiu as cores de Lagarto-SE, Maranhão-MA, entre outros.

Essa foi a segunda passagem de Pirambu pelo Brusque, onde estava desde o começo do estadual e fez seis gols em 13 partidas.

A estreia será no dia 30 de maio, às 11h, quando a equipe recebe a Ponte Preta, no Estádio Augusto Bauer.