BTG+ libera cartões de crédito com limite pré-aprovado de no mínimo R$ 2 mil

O BTG+ é um banco de investimento brasileiro, especializado em capital de investimento e capital de risco. A instituição oferece cartões de crédito com limites pré-aprovados maiores que os outros concedido no mercado. Os valores iniciais podem variar de R$ 2 mil a R$ 11 mil.

Existem três opções de cartões liberados pelo banco. O primeiro se refere a versão mais simples, BGT+ básico, que permite o acesso de diversas funcionalidades de maneira gratuita.

O segundo cartão é o BGT+ avançado, que disponibiliza serviços mais específicos, como assistência médica global para quem compra a passagem aérea com o cartão, por exemplo. O terceiro e último cartão, é o BGT+ Black, que concede benefícios exclusivos, como acesso a sala VIP Mastercard e a isenção de mensalidade no Invest+.

Vale ressaltar que, todos os cartões são emitidos na bandeira Mastercard. O que é diferente entre eles, é concessão por renda mensal do usuário e a anuidade que pode ser maior ou menor, a depender do cartão.

Além disso, é importante destacar que, mesmo o BTG+ oferecendo um cartão com limite inicial alto, o usuário deve se atentar e não ultrapassar o limite que pode pagar no mês para não ficar inadimplente. Infelizmente, no Brasil, muitas pessoas se encontram com o nome sujo por falta de educação financeira e controle ao usar um cartão de crédito.

