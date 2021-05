Cachos naturais: 5 formas de cachear o cabelo sem fontes de calor

Babyliss é bom, mas se for usado todos os dias sem os cuidados adequados, pode se tornar um grande inimigo do cabelo. Que tal tentar métodos de cachear os fios sem fontes de calor?

Sim, isso é possível e dá um acabamento super natural no cabelo. Existem diversas técnicas para os diferentes tipos de cabelo e objetivos. Confira uma lista com cinco formas de fazer cachos sem agredir os fios:

Basta aplicar creme de pentear nos fios e dividi-los em mechas grossas. Depois, passe os dedos entre as mechas para dividi-las em mechas menores. Você pode finalizar a fitagem amassando as pontas em direção à raiz para dar mais volume ao cabelo.

Twists são tranças feitas com duas mechas ao invés de três. Para utilizar o método, aplique creme no cabelo e depois divida-o em mechas. Nessas mechas, faças as tranças twists, mas não prenda com nenhum elástico. Depois de um tempo enrolando a mesma trança, solte-a e terá um cacho bem natural.