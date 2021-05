Caedu oferece vagas de emprego para diversas posições

A Caedu, rede varejista do setor da moda, oferece mais de 40 vagas vagas de emprego para diversas posições em todo o estado de São Paulo. Há chances para as cidades de Osasco, Carapicuíba, Taubaté, Hortolândia, Guarulhos, Campinas, Itapevi, Pindamonhangaba, Cajamar e capital.

Os interessados em integrar a equipe da empresa poderão concorrer às posições de analista de detecção, de fraude, analista de atração e seleção, analista contábil, analista financeiro, analista de controladoria, especialista de orçamento, auxiliar fiscal, analista de administração de vendas, fiscal de loja, líder de caixa, operador de loja, analista CRM, analista de produtos financeiros, analista de sistemas e supervisor de vendas. Há, ainda, postos de trabalho abertos para estudantes que desejam atuar como estagiário e para pessoas em busca do seu primeiro emprego, na posição de jovem aprendiz.

Os contratados pela Caedu receberão salário compatível com o mercado e terão direito a alguns benefícios, dentre os quais estão assistência médica, assistência odontológica, vale-transporte, parcerias educacionais, convênio farmácia, gympass (academia), descontos de 20% em produtos da loja, entre outros.

Há mais de 40 anos no mercado, com mais de 60 lojas em todo o estado, a empresa busca profissionais que gostem de desafios e não abrem mão de ética e respeito no ambiente de trabalho. Ter senso de dono também é uma qualidade desejada, além dos requisitos inerentes à cada uma das funções disponíveis.

Como se inscrever e participar do processo de seleção

Os interessados em participar do processo seletivo da Caedu devem acessar o portal de vagas da empresa, disponível em https://jobs.kenoby.com/portaldecarreirascaedu, para cadastrar o currículo e informações pessoais.

É importante notar que todas as vagas estão disponíveis para profissionais com deficiência (PCD). Além disso, a empresa conta com um banco de talentos exclusivo para pessoas com deficiência, que recebe candidaturas durante todo o ano.

Continue acompanhando as novidades do mercado no Notícias Concursos e encontre a vaga ideal para você!