Caio Blat: ator lamenta ter ficado anos afastado do filho mais velho, mas comemora reaproximação: ‘Relação especial’ | Ana Ariel

Caio Blat abriu o jogo sobre a relação com seu filho mais velho, Antonio, fruto do casamento com Ana Ariel. Em entrevista à revista JP, o ator afirmou que ficou muitos anos afastado do jovem e lamentou a situação.

O artista, no entanto, confirmou que se reaproximou de Antonio, hoje com 18 anos, e declarou que criou um vínculo muito forte com o rapaz. Blat ainda contou que encontra pouco o filho pela questão da distância.









“Fiquei muitos anos fora da vida dele. Depois que ele voltou para a minha vida, criamos uma relação muito especial, de amizade, de uma troca muito forte, embora a gente se veja pouco porque ele mora em Campinas. Antonio é o ídolo do Bento porque é gamer, conhece todos os jogos. Eles jogam juntos on-line“, disse ele.

Em 2016, Ana Ariel comentou que proibiu Caio Blat de chegar perto de Antonio por mágoa e orgulho ferido. A declaração foi concedida ao programa ‘Câmera Record’ na ocasião.