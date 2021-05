Caio Blat conta sobre como foi voltar a se relacionar com o filho de 18 anos

O ator Caio Blat, de 40 anos de idade, participou de uma entrevista com a revista JP, e falou sobre como foi a reaproximação de Antonio, seu filho de 18 anos, fruto do relacionamento com a cantora Ana Ariel.

O ator afirma que passou muito tempo afastado do filho, porém que os dois retomaram os laços familiares. Blat diz que Antonio é o ídolo de Bento, seu filho mais novo, fruto do casamento com a atriz Maria Ribeiro.









“Fiquei muitos anos fora da vida dele. Depois que ele voltou para a minha vida, criamos uma relação muito especial, de amizade, de uma troca muito forte, embora a gente se veja pouco porque ele mora em Campinas (São Paulo). Antonio é o ídolo do Bento porque é gamer, conhece todos os jogos. Eles jogam juntos on-line”, diz.

Em fevereiro, o ator publicou fotos ao lado do filho, comemorando seu aniversário de 18 anos, e encheu o jovem de elogios, se referindo a ele como uma pessoa “honrada e doce”: “Filho, estou muito feliz que realizamos o sonho de conhecer o Japão juntos no seu aniversário de 18 anos. E nem precisamos sair de Campinas!”

Ele continua: “Você é um homem forte, honrado, e doce, e me orgulha muito. Que todos seus sonhos se realizem!”, escreveu o ator, na legenda de uma publicação em seu perfil no Instagram.