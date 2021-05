Caio Castro lança curso de atuação: ‘processo de cabo a rabo’

Caio Castro lançará o próprio curso de atuação. O galã realizará um workshop gratuito sobre o tema no dia 24 de junho. Em entrevista ao jornal ‘O Globo’, ele explicou que utilizará o método baseado no “Princípio de Pareto”.

“80% do resultado vem de 20% do aprendizado e ações. Minha aula é para quem quer ingressar ou já está na carreira artística. Existem métodos profissionalizantes e faculdades de teatro, mas não encontrava nada no sentido de objetivar o resultado. Vou colocar em jogo meu processo de cabo a rabo”, declarou.

O ator já participou de novelas marcantes da TV Globo como ‘Fina Estampa’ ‘Ti Ti Ti’ e ‘Novo Mundo’. Vale lembrar que ele começou nas artes cênicas por meio de um concurso do Caldeirão do Huck para se juntar ao elenco de Malhação, em 2007