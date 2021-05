Caixa anuncia empréstimo com adesão ao saque-aniversário; veja como funciona

A Caixa Econômica Federal anunciou um novo empréstimo destinado aos trabalhadores que possuem saldo no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e aderiram ao saque-aniversário. O crédito mínimo liberado é no valor de R$ 2 mil.

O trabalhador poderá antecipar até três parcelas equivalentes a três anos do saque-aniversário e utilizar o FGTS como garantia para a contratação, trazendo praticidade e simplicidade no procedimento de contratação.

De acordo com as informações divulgas no site da Caixa, o valor mínimo para o acordo é de R$ 2 mil, calculado pela soma de três saques-aniversário antecipados. A taxa de juros é uma das menores do mercado, fixada em 0,99% por mês.

O interessado em contratar o empréstimo deve ser maior de 18 anos ou emancipado, ter conta corrente ou poupança na Caixa, além de estar com o CPF em situação regular nos sistemas de verificação de crédito, como Serasa e SPC.

A instituição financeira afirma que o crédito está sujeito à aprovação. Porém, considerando que os pagamentos têm garantia no saldo depositado no FGTS, o empréstimo pelo saque-aniversário traz mais certeza de concessão e facilidade no momento da solicitação, visto a redução da burocracia.

Quais as vantagens do empréstimo Caixa?

A nova modalidade de crédito oferece aos trabalhadores os seguintes benefícios:

Baixas taxas de juros;

Facilidade na aprovação e agilidade durante a contratação;

Crédito imediato após a contração, cai no dia seguinte;

O recurso é cobrado diretamente da conta do FGTS;

Pagamento automático e em parcela única.

Como contratar o empréstimo Caixa?

Os interessados em contratar a antecipação do saque-aniversário do FGTS devem seguir a seguinte orientação:

Acesse algum canal de atendimento da Caixa que permite a adesão ao saque-aniversário, como Internet Banking, app Caixa ou app FGTS; Inicie a processo de contratação do empréstimo por meio do Internet Banking ou aplicativo Caixa; Para finalizar a operação e firmar o acordo, é necessário criar uma assinatura eletrônica;

Por fim, logo após o fechamento do acordo, o banco bloqueia o saldo na conta do FGTS como garantia de pagamento da dívida. No dia seguinte, o valor da antecipação é depositado na conta do titular contratante.