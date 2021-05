Caixa avalia necessidade de novas mudanças no calendário do Auxílio

A Caixa Econômica Federal está estudando neste momento a necessidade de se realizar novas mudanças no calendário do Auxílio Emergencial. Quem deu essa informação foi o próprio Presidente do banco, Pedro Guimarães. As mudanças podem acontecer a qualquer momento.

De acordo com Guimarães, as mudanças tendem a ocorrerem justamente no calendário de saques para os trabalhadores informais. Então se as alterações acontecerem de fato, elas só irão afetar as pessoas que se inscreveram no aplicativo do Auxílio ou que faziam parte do Cadúnico. Quem é do Bolsa Família, não.

A mudança que Guimarães está falando é em relação a antecipação da data da liberação do saque. Foi portanto algo que aconteceu com os pagamentos da primeira parcela do Auxílio Emergencial. O banco está debatendo a necessidade de se fazer isso com os pagamentos das próximas três parcelas também. Não é oficial ainda.

Caso aconteça, os beneficiários teriam que esperar cerca de 10 dias a menos para poder tirar o dinheiro em uma agência da Caixa. Essa possível mudança pode até parecer pequena, mas tende a fazer muita diferença na vida de milhões de pessoas que não conseguem usar o app do Caixa Tem.

Para as pessoas que usam o aplicativo normalmente, não há qualquer mudança. Isso quer dizer portanto que eles seguirão recebendo a liberação do dinheiro nas datas que já estavam previstas desde o início dos pagamentos normalmente. Tudo segue igual.

Calendário de saque

A Caixa Econômica Federal decidiu produzir dois calendários para o pagamento do Auxílio Emergencial este ano. De acordo com as informações oficiais, o primeiro reúne as datas da liberação do crédito para os beneficiários que fazem parte do Cadúnico ou aqueles que se inscreveram no app do Auxílio Emergencial.

Quando essa primeira liberação acontece, os usuários podem fazer a movimentação do dinheiro via aplicativo do Caixa Tem. É por aí que as pessoas conseguem fazer os pagamentos de contas, por exemplo. Logo depois há a data dos saques, e é aí que entre o segundo calendário.

Nesse segundo calendário, estão as datas em que as pessoas podem pegar o dinheiro nas agências. Então os cidadãos que, por algum motivo, não conseguem usar o app podem finalmente buscar esse dinheiro na agência. É portanto esse calendário que a Caixa quer antecipar.

Pessoas sem app

De acordo com números da própria Caixa, cerca de 70% dos beneficiários do Auxílio Emergencial hoje usam o app do Caixa Tem para movimentar o dinheiro do programa. Isso quer dizer portanto que essas pessoas não precisam ir tirar esse montante nas agências.

No entanto, os outros 30% não conseguem fazer isso. E é justamente por isso que elas precisam esperar para retirar o dinheiro na Caixa. Esses beneficiários estavam reclamando da demora para a liberação dos saques que eles estavam precisando desse dinheiro em caráter de urgência.

Durante esta segunda semana de maio, os trabalhadores informais que nasceram nos meses de julho, agosto, setembro, outubro e novembro poderão sacar o dinheiro da primeira parcela do benefício. Os que nasceram em dezembro, no entanto, só poderão tirar esse dinheiro na próxima segunda-feira (17). É preciso esperar.