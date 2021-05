CAIXA confirma uso do PIX via CPF; veja como fazer

A Caixa Econômica Federal (CEF) liberou aos seus clientes o famoso cadastro do PIX via celular. Segundo informações da empresa pública, essa nova funcionalidade foi lançada a fim de facilitar a vida das pessoas, uma vez que o usuário pode gerar QR Codes ou utilizar a Chave Pix Caixa 2021 para pagar e receber, sem precisar digitar muitos dados.

O PIX, plataforma utilizada para pagamentos instantâneos, é o grande sucesso do momento e já vem sendo amplamente utilizado por grande parte da população brasileira. A ferramenta foi criada a fim de facilitar e agilizar serviços financeiros para os brasileiros, com todas as funcionalidades liberadas por meio do celular, de maneira simples e prática.

Por meio do PIX, o cliente pode fazer pagamentos, transferências e receber dinheiro desenvolvido pelo Banco Central, em que é possível transferir valores em segundos, a qualquer hora do dia ou da noite, incluindo finais de semana e feriados.

Caixa: Chave PIX

Ao invés de usar todas aquelas informações bancárias para receber transferências ou pagamentos, você usa uma única informação, que é a Chave Pix e funciona como um apelido para a conta.

As opções de Chave Pix são CPF/CNPJ, números de telefone celular, e-mail ou chave aleatória. Sendo que cada chave só poderá ser vinculada a uma única conta.

Se você tem conta corrente, poupança ou poupança social digital na CAIXA, cadastre sua Chave Pix direto no celular, pelo aplicativo CAIXA e CAIXA Tem, ou no seu computador, pelo Internet Banking ou nos terminais de Autoatendimento, disponíveis nas agências da CAIXA.

Como fazer o cadastro?

O cliente pode cadastrar sua Chave Pix por meio do aplicativo da CAIXA, CAIXA Tem, pelo Internet Banking ou nos terminais de Autoatendimento, disponíveis nas agências do banco.

Ao acessar o canal de sua preferência, o cliente pode encontrar o Pix e orientações para fazer a vinculação de sua Chave Pix. Caso o cidadão ainda não possua os aplicativos da CAIXA, ele poderá baixar por meio das plataformas disponíveis no mercado.

Como funciona o PIX?

Se você vai receber (pessoa física ou jurídica), cadastre a sua Chave Pix na CAIXA e forneça para quem for te pagar. De acordo com a CAIXA, o cliente ainda pode ainda gerar um QR Code e disponibilizar ao pagador.

“Se você vai pagar ou transferir, acesse o ícone do Pix no Internet Banking, app CAIXA ou CAIXA Tem na opção Pagar/Transferir e informe a chave Pix de quem vai receber o valor ou captura com a câmera do celular o QR Code gerado pelo recebedor”.

Os estabelecimentos comerciais podem gerar seu QR Code com ou sem valor fixo e deixar visível no balcão para agilizar os pagamentos de seus clientes. O Pix é democrático, e caso você prefira, pode fornecer os dados do recebedor e da conta bancária para pagamento como faz hoje ao efetuar uma TED ou DOC.

Operações com o PIX

A CAIXA opera com limites diários, ou por transação para as transferências ou pagamentos enviados via Pix, pelos seus canais digitais. Confira os valores de cada canal e por faixa de horário:

Tire suas dúvidas sobre o PIX Caixa 2021

É obrigatório ter uma Chave PIX?

Não. O cadastramento da Chave Pix não é obrigatório. Entretanto, ter uma Chave Pix facilita bastante a realização de operações e é o grande diferencial do novo serviço, pois com ela não há a necessidade de digitar todos os dados bancários do recebedor. Basta informar a Chave Pix dele.

?Como faço para usar o Pix na CAIXA?

Você precisa ter uma conta corrente, poupança ou conta social digital e baixar no seu celular o aplicativo CAIXA ou CAIXA Tem ou usar o Internet Banking CAIXA, pelo computador.

Qual a diferença entre Pix e TED/DOC?

Segundo a Caixa, nas transferências TED/DOC, o pagador precisa conhecer e digitar os dados do recebedor, como seu banco, CPF/CNPJ, número da agência e tipo de conta. O serviço só está disponível em dias úteis e em determinados horários. Além disso, o valor só fica disponível horas depois ou no dia útil seguinte.

Entretanto, no PIX, é diferente. O pagador inclui a Chave Pix no celular ou lê o QR Code do recebedor, ambos recebem uma notificação de operação concluída, além do Pix ser aceito em qualquer dia e horário.

O que é a Chave aleatória do PIX?

É uma maneira de receber um Pix sem precisar repassar dados pessoais ao pagador. Ela consiste em um conjunto de números, letras e símbolos gerados aleatoriamente que vai identificar a sua conta.

Vale lembrar que a pessoa física pode criar até 5 chaves por conta. Já para o cliente PJ, é possível ter até 20 chaves por conta.

Como usar o PIX na Caixa?

Para usar o PIX na Caixa será necessário possuir uma conta corrente, poupança ou conta social digital e baixar no seu celular o aplicativo CAIXA ou CAIXA Tem ou usar o Internet Banking CAIXA, pelo computador.

Para quem pode ser enviado um PIX?

Os pagamentos instantâneos podem ser utilizados em transações/transferências:

De pessoa para pessoa;

De pessoa para estabelecimentos comerciais, incluindo comércio eletrônico;

De empresa para empresa (como pagamento a fornecedores);

De pessoas e empresas para entes governamentais (pagamentos impostos, por exemplo); e

De empresas para pessoas (pagamento de salários e benefícios sociais).

Quanto tempo leva para pagar ou receber pelo Pix?

A transação é efetivada em segundos. É muito rápido e simples.

É possível cancelar um Pix?

A transação poderá ser alterada ou cancelada apenas antes da confirmação do pagamento, pois a liquidação do Pix ocorre em tempo real.

É possível pedir a devolução de um Pix?

Sim. A devolução é uma funcionalidade disponível no Pix, desde que iniciada pelo recebedor por quem recebeu o dinheiro.