CAIXA libera aplicativo de pagamentos com valores de até R$1.200

O CAIXA Tem é um aplicativo da CAIXA criado a fim de facilitar o acesso de todos os brasileiros a serviços e transações bancárias de sua conta Poupança Digital Social. Uma nova modalidade segue sendo disponibilizada por meio da plataforma. O aplicativo liberou os pagamentos sem cartão em todas as unidades lotéricas do país. A operação “Pagar na Lotérica” já está disponível para todos os usuários.

Para efetuar a transação, um código de pagamento precisa ser gerado antes de efetivar a operação. A Caixa informa que a transação pode ser feita assim que o valor do benefício é depositado, mesmo antes da liberação de saques.

Com a nova modalidade, usuários podem pagar boletos, contas de concessionárias (como água luz e telefone), taxas e tributos, desde que estejam em nome do titular da conta. Ainda, é possível realizar três transações por dia no valor total de até R$ 1.200.

“O CAIXA Tem é um dos aplicativos de finanças mais leves do mercado. Simples e intuitivo, o App é compatível com praticamente todas as redes e aparelhos celulares. A tecnologia também é acessível para o público de Pessoas com Deficiência (PcD)”, diz o banco.

O aplicativo também possibilita consultar saldos e extratos, fazer pagamentos de contas e boletos, transferências e compras na internet utilizando o Cartão de Débito Virtual, gerado gratuitamente no próprio aplicativo.

“Ele também permite compras no comércio por meio de um QR Code gerado pelo lojista na própria maquininha do estabelecimento comercial”, diz a Caixa.

Como funciona o aplicativo

Qualquer pessoa pode baixar o aplicativo CAIXA Tem. Veja como é simples de usar.

Para isso, é só acessar a Google Play Store ou a Apple Store e baixar o app CAIXA Tem. Atenção: neste momento o acesso é exclusivo aos beneficiários do Auxílio Emergencial, Saque Emergencial do FGTS, Auxílio BEm e Bolsa Família e Abono Salarial do PIS.

O acesso é feito com o seu CPF e uma senha numérica que você irá cadastrar na primeira vez que usar o APP.

No seu primeiro acesso, você irá receber um código em uma mensagem SMS para confirmar sua identificação no APP. Basta informar o número do seu telefone e depois digitar o código recebido dentro do APP.

Pronto! Depois de acessar, é só clicar no serviço que você deseja, como se estivesse em uma conversa.