Caixa oferece crédito de até R$ 100 MIL para negativados

A Caixa Econômica Federal liberou uma linha de crédito ideal para quem se encontra negativado nos sistemas de proteção ao crédito, como Serasa e SPC. A modalidade permite que o solicitante coloque algum bem como garantia de pagamento do empréstimo.

Sendo assim, o banco deve receber como penhor um bem que seja no valor equivalente ao solicitado no crédito, podendo chegar até R$ 100.000. Além disso, a instituição dá a opção de colocar como garantia o saldo atual do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Essa modalidade é viável pois existe uma baixa probabilidade que o banco sofra algum prejuízo, tendo em vista que há algum bem que estará como garantia para o pagamento da dívida, sendo também de fácil acesso e concessão.

Funcionamento do empréstimo

O crédito disponibilizado pode oscilar conforme o bem que será penhorado, podendo chegar até R$ 100.000. Assim, a Caixa concede uma quantia equivalente a 85% do valor total do bem colocado como garantia

O empréstimo pode ser solicitado com uma série de bens penhorados, como:

Metais Preciosos (ouro, prata…);

Joias de ouro (em até 12 quilates);

Pratarias;

Pérolas;

Relógios de alto valor;

Canetas valiosas;

Entre outros.

Vale ressaltar que, em caso de inadimplência, quando o contratante deixa de pagar o empréstimo, os bens colocados em penhor serão leiloados.

Caso o interessado em contratar o empréstimo não tenha um bem para ser colocado como garantia, a Instituição permite que o FGTS seja usado. Desta forma, é permitido utilizar de 10% a 40% do valor depositado no fundo a depender da situação.

No entanto, colocar o FGTS como garantia, diante uma inadimplência o valor é resgatado pelo banco conforme a quantia que foi adquirida pelo cidadão.

Como solicitar?

Os interessados em contratar o empréstimo devem entrar em contato com a Caixa e saber mais detalhes conforme o caso. Veja a orientação a seguir: