Caixa pode liberar até R$300 em dinheiro em 2021. Atenção, brasileiros! A Caixa Econômica Federal já confirmou que visa ampliar o seu aplicativo Caixa Tem com o objetivo de liberar novas funcionalidades no programa. Dessa forma, a partir da nova ampliação, o tão famoso aplicativo deverá contar com opções de microcrédito, seguros e cartões.

Atualmente, segundo informações do banco, existe somente a função cartão de débito digital, que pode ser usada tanto em compras online, quanto em estabelecimentos físicos. O presidente da Caixa revelou que a entrada do microcrédito na plataforma do Caixa Tem está em fase de finalização.

De acordo com informações do presidente da Caixa, o microcrédito visa liberar empréstimo de “R$ 100, R$ 200, R$ 300 de forma rápida, simples e digital” para os brasileiros de baixa renda e para os trabalhadores informais que recebem o auxílio emergencial.

O aplicativo é utilizado atualmente para realização de pagamentos do auxílio emergencial, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e do Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda (BEM).

De acordo com informações da Caixa, aproximadamente 90 milhões de poupanças sociais digitais foram abertas gratuitamente somente no ano de 2020. O aplicativo foi liberado para os cidadãos cadastrados em benefícios sociais do governo durante pandemia do novo coronavírus.

Após pandemia, a Caixa deve manter essas contas abertas gratuitamente, conforme informou o presidente do banco, Pedro Guimarães.

“Todos os produtos serão mantidos. Todos os produtos gratuitos continuarão gratuitos. E faremos mais,” disse ele.

Segundo o presidente, o “aplicativo do Caixa Tem é o banco digital para a menor renda, que é 80% da base de clientes da Caixa”. Por esse motivo, a Caixa deve continuar oferecendo o pagamento digital de benefícios sociais, inclusive do Bolsa Família, que atualmente é pago apenas presencialmente.

Outros serviços que são liberados pelo Caixa Tem

Entre os novos serviços ofertados pelo Caixa Tem estão:

oferta de microcrédito.

seguros.

cartões.

Os detalhes sobre a oferta de seguros e cartões não foram revelados. O Caixa Tem, até então, disponibiliza um cartão de débito digital que pode ser usado tanto em compras online como para compras presenciais. Durante a pandemia, 67,5 milhões desses cartões de débito virtuais foram emitidos pelo Caixa Tem.