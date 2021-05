Caixa Tem paga até R$ 250 mil em sorteio; veja como participar

A Caixa Econômica Federal e a Visa lançaram esta semana uma campanha que pretende sortear diversos prêmios para as pessoas que pagarem suas compras com o débito virtual disponível no aplicativo Caixa Tem. O valor máximo em um dos sorteios deve atingir R$ 250 mil.

Veja tudo que você PRECISA saber abaixo.

Sem mais delongas, veja abaixo os prêmios que serão sorteados pela Caixa:

Mais de 1,4 mil cartões pré-pago com valores que variam de R$ 50, R$ 100 e R$ 250 cada;

Pelo menos quatro sorteios mensais de cartões pré-pagos no valor de R$ 10 mil cada;

Grande prêmio final certificado de ouro de R$ 250 mil; a Caixa recomenda que o dinheiro seja investido numa casa popular ou carro.

Como concorrer ao sorteio?

Para concorrer ao sorteio você precisa receber auxílio emergencial ou outros benefícios pelo Caixa Tem. Caso contrário, não poderá participar dos sorteios.

Caso utilize o aplicativo Caixa Tem, basta acessar a plataforma benefícios Vai de Visa e realizar o seu cadastro (veja abaixo mais detalhes de como gerar seu cartão de débito online).

Feito isso, basta começar a usar o seu cartão de débito online. A cada quatro compras realizadas, independentemente do valor, você ganha um número da sorte.

Quanto mais compras, mais números e também maior fica a sua chance de ganhar.

No site da campanha também é possível encontrar o regulamento detalhado e o calendário de sorteios.

Corra para se cadastrar e comece a participar!

Como gerar o cartão de débito Visa pelo Caixa Tem?

O primeiro passo é fazer login no seu aplicativo Caixa Tem;

Feito isso, basta encontrar os seguintes ícones CARTÕES – Cartão de Débito;

Na sequência selecione “Cartão de Débito Virtual” e depois “Gerar Cartão”;

Escolha a bandeira do cartão e confirme;

Digite sua assinatura eletrônica e confirme novamente;

Pronto, cartão virtual criado!

Na tela visualize os dados e anote para se cadastrar na promoção (link acima);

Saiba também como gerar o código de segurança: