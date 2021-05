Calango vence a Prova da Imunidade no terceiro episódio do ‘No Limite’ | PROVA MÃOS AO ALTO REXONA

A Prova da Imunidade do terceiro episódio de No Limite resolveu testar o nível de resistência dos competidores. Embaixo de um tanque suspenso e cheio de água, 6 participantes de cada tribo precisavam segurar pesos com 5 quilos cada. Eles tinham que permanecer segurando o saco acima da altura do ombro. Quem desistisse, passava o peso para um colega. E quem deixasse cair, ganhava um banho d’água e ia direto para o Portal da Eliminação.